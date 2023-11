Narva metallitöötlusettevõte laiendab 16-miljonise investeeringuga tootmist

Narva kesklinnas paiknevas Fortaco tehases on praegu 550 töötajat. Uute tellimuste täitmiseks vajab tehas täiendavat tootmispinda ning uue tootmisüksuse käikulaskmisega võib tehase töötajate arv kasvada 700-ni.

Fortaco investeerib tehase laiendusse 16 miljonit eurot, neist 8 miljonit seadmete ostmiseks. Õiglase ülemineku fond toetas uute tootmisliinide soetamist kahe miljoni euroga.

"Kuna siia tulevad väga eesrindlikud seadmed, siis arvame, et ka tööviljakus on väga kõrge ning ka toodete hinnad tellijate jaoks konkurentsivõimelised. Suured, uue põlvkonna CNC-tööpingid, keevitusrobotid, paindeseadmed. Tehase korpus on meil olemas, tööpingid ja keevitusrobotid tellitud ning graafiku järgi saabuvad need tuleva aasta esimese kvartali lõpus. Paneme need üles ning tootmisliinid ja seeriatootmine alustavad tööd tuleva aasta teises pooles," ütles Fortaco Estonia peadirektor Larissa Šabunova.