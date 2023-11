ERR Amsterdamis: küsitluste järgi võib Wilders valimised võita

Amsterdam on vasakpoolne linn ning valimispäeval leiab sealt vaid paremäärmuslikuks peetud Geert Wildersi vastaseid. Ent toetusreitingute põhjal võib olla ta Hollandi valimisi võitmas. Kohalikud seda ei usu.

"Ma eeldan, et seda ei juhtu ja ta ei saa suurimaks erakonnaks. Aga see on võimalus," sõnas Onno.

"Ma ei usu sellesse ja ei looda, et see teoks saab. Loomulikult me elame demokraatias ning kui ta on esimene, siis ta on esimene. Aga ma ei usu seda," ütles Binte.

Hoolimata tema vastasusest usuvad inimesed, et võidu korral peab Wilders saama õiguse valitsus moodustada.

"Arvan, et kui ta võidab ja saab riigis enim hääli, siis ma ei arva, et teised erakonnad saaksid ta lihtsalt välistada. Kui ta toetajad on 25-30 protsenti inimestest, siis ei saa teda lihtsalt ignoreerida. Kui ta võidab, siis ma arvan, et teised erakonnad peaksid kindlasti andma talle võimaluse," rääkis Dennis.

"Kampaania ajal muutus ta veidi mahedamaks. Ma mäletan, et poliitikukarjääri alguses oli ta väga otsekohene ja kõige vastane, aga ta on muutunud pehmemaks. Ehk kui ta mõtleb seda, mida ütleb, et ta seisab kõigi eest, siis miks peaksime teda kartma?" kommenteeris Talia.

Hollandis valimisi jälgiv ERR-i ajakirjanik Joosep Värk rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Geert Wilders on seekordsetel valimistel muutnud seni enda põhiteemaks olnud immigratsiooni n-ö keskvälja teemaks, millest räägivad kõik erakonnad.

"Küll mitte päris läbi identiteedi ja islami prisma, millest Wilders on kogu aeg rääkinud, vaid rohkem läbi praktiliste probleemide. Ja tegelikult ka Wilders ise selles kampaanias on pehmenenud ja rääkinud rohkem neist samadest praktilistest probleemidest," lisas ajakirjanik.

Joosep Värk märkis, et Wildersi kõrval on võidulootus ka Mark Rutte ja Frans Timmermansi erakondadel.

Hollandi valimised toimuvad alati väga erinevates ja huvitavates kohtades. Näiteks maailmakuulsa maalikunstniku Vingent van Goghi muuseumis või siis vanas kirikuhoones, kus asub praegu õlle pruulikoda.

"Ma arvan, et oleme esimene valimisjaoskond Hollandis, mis asub pruulikojas. Pruulikoja kõrval oleme ka kirik. On teisi kirikuid, aga mitte pruulikodasid," ütles Wispe pruulikoja omanik Remko Vellenga.

Seega saab enne või pärast rasket valimisprotsessi võtta ühe kesvamärjukese ning ametnikud ei näe selles mingit probleemi.

"Nad ei küsinud midagi selle kohta, et serveerime alkoholi või muid asju, sest usaldame inimesi ja nende vastutustunnet. See on asukoht, mis inimesi meelitab

ja on positiivne demokraatlikule protsessile," ütles Vellenga.

Kolmapäevaõhtuse esialgse lävepakuküsitluse järgi võitis valimised Wildersi erakond. Küsitluse järgi võib erakond saada Hollandi parlamendis 35 kohta, populaarsuselt järgmisele, Timmermansi vasaktiivale, prognoositakse 26 kohta.