ERR Hollandis: küsitlused näitavad valimistel võiduvõimalusi neljale erakonnale

Päev enne valimisi ei vihja Hollandi parlamendi esine vaikelu kuidagi lähenevatele valimistele. Kuid hoones sees toimub teisipäeva õhtul otsustav teledebatt.

"Holland ootab homset valmisõhtut, mis kujuneb tõeliseks põnevikuks, sest kolm, isegi neli erakonda võitlevad võidu nimel," tõdes ajalehe Algemeen Dagblad poliitikareporter Niels Klaassen.

"Need on Roheliste ja Vasakpoolsete liit, Liberaalid ehk peaminister Mark Rutte erakond, mis on aastaid valitsenud, Geert Wildersi Vabaduspartei ning uus erakond Uus Sotsiaalne Kokkulepe, mida juhib Pieter Omtzigt," loetles väljaande NRC poliitikatoimetaja Rik Rutten.

Omtzigti võib pidada nende valimiste täheks, ent seni on ta andnud peaministriks saamise kohta segaseid vastuseid ja seadnud tingimusi.

"Kui on valitsus, mis seisab eemal parlamendist, vähemused on lubatud ja nimetatakse spetsialistidest ministreid, siis olen valmis seda valitsust juhtima," sõnas ta.

"Pikalt ei teinud ta valimisnimekirja avalikuks, valimisprogrammi tutvustamine võttis samuti kaua aeg ning isegi nüüd räägib ta üsna ebamääraselt sellest, kas ta tahab üldse peaministriks saada. Ta on alati öelnud, et parim koht talle on parlamendis opositsioonipoliitikuna, aga nüüd, kui ta võib saada suurima erakonna juhiks, on ta oma tooni veidi muutnud ja öelnud, et vajadusel võib ta ka peaminister olla," selgitas Rutten.

Peamised favoriidid valimisvõiduks on aga siiski paremäärmuslikuks peetud Geert Wilders, türgi päritolu ja võimalik esimene naispeaminister Dilan Yesilgöz ning sotsiaaldemokraatide vanameister Frans Timmermans.

"Ta tuli tagasi Brüsselist Euroopa Komisjoni asepresidendi kohalt, et võita need valimised. Ta tahtis saada Hollandi järgmiseks vasakpoolseks peaministriks. Aga ta on hädas olnud. Tal ei olnud eriti hea kampaania – see oli veidi üldine ning seisukohtades mitte eriti tugev. Ta oli valijate hinnangul veidi liiga pehme, aga arvamusküsitlustes ta nüüd jälle tõuseb," rääkis Klaassen.