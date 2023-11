Linn loodab Tallinna Haigla projekti tuleva aasta lõpuks valmis saada

Tallinna linna tuleva aasta eelarve investeeringute realt leiab Tallinna Haigla, milleks tuleval aastal nähakse kulutusi ette kaheksa miljoni euro ulatuses.

Tallinna Haigla Arenduse sihtasutuse juhatuse esimees Sven Kruup ütles ERR-ile, et tuleval aastsal on kavas jätkata haigla peahoone, parkimishoone, välisruumi ja alajaama põhiprojekti koostamisega.

"Kava kohaselt peaks põhiprojekt valmima järgmise aasta neljandaks kvartaliks, misjärel suunatakse projekt sõltumatusse ekspertiisi. Lisaks toimub 2024. aastal haigla kinnistul paiknevate vanade Elektrilevi õhuliinide likvideerimine ja vana tarbijate maakaabli ümbertõstmine kavandatavalt ehitusalalt," kirjeldas ta plaanitud tegevusi.

Varem on Kruup öelnud, et tänavused kulutused haigla projekteerimiseks on 4,1 miljonit eurot pluss käibemaks.

Eelmise aasta juulis otsustas valitsus, et Tallinna Haigla jääb ilma 280 miljonist eurost Euroopa taastefondi rahast, sest ei pidanud võimalikuks, et haigla valmib taastefondis nõutud 2026. aasta suveks.

Kõlvart ütles toona, et projektiga minnakse edasi, sest teist alternatiivi ei ole, kuna suurem osa praegustest Tallinna haiglahoonetest amortiseerub 10-15 aasta pärast.