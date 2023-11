AK uuris, kuidas kasutatakse Nursipaluga seotud investeeringu toetust

Võrumaa omavalitsused, keda Nursipalu laiendus otseselt puudutab, said riigilt ühekordse investeeringu toetusena kokku 10 miljonit eurot. Valdavalt on omavalitused otsustanud saadud raha kasutada kooli või lasteaedade ehitamiseks ja renoveerimiseks. Sellega ei ole aga rahul külade elanikud, kes jäävad vahetult laiendusala mõjualasse.

Antsla vald sai Nursipalu harjutusala laiendamise tõttu investeeringutoetust kaks miljonit eurot. Vald renoveerib selle raha eest harjutusalast 15 kilomeetri kaugusele jääva Antsla gümnaasiumi. Harjutusala lähedased külad sooviksid aga, et ka nende piirkonda arendatataks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Roosiku külavanem Ruuta Ruttas-Küttim ütles, et teha võiks näiteks tuletõrje veevõtu koha. "See on niisugune üks väga oluline tingimus, meil on siin kaks maja maha põlenud," ütles Ruttas-Küttim.

Aga soovitakse nii teede korrastamist kui ka seda, et vald võiks aidata inimestel kiire interneti tuppa tuua.

"Kui kõik talud on kuni 30 meetri kaugusel sellest lairibavõrgust, siis võiks selle investeeringu teha, et vähemalt oleks midagi head nendele külaelanikele, kes jäävad kõige rohkem mõjupiiri," sõnas Ruttas-Küttim.

Antsla vallavanem Avo Kirsbaum ütles, et sõltumata sellest, kas gümnaasiumi osa Antslasse jääb või mitte, siis kool jääb ja selle renoveerimisest võidavad kõik valla elanikud. Ta lisas, et kohalike külaelanike jaoks on mõeldud iga-aastane häiringutasu, mis sellel aastal on Antsla vallas 32 000 eurot

"Selle eest on võimalik rajada neid tuletõrje veevõtukohtasid, kohalikke teid remontida. Me oleme kogu aeg investeeringuid teinud igasse valla nurka, katsunud sellist regionaalset vaadet hoida," ütles Kirsbaum.

Rõuges on aga otsustatud toetuseks saadud kaks miljonit eurot kasutada muuhulgas Rõuge ja Varstu veevärgi korrastamiseks ning Haanja rahvamaja maaküttele üleviimiseks.

Ka seal ei ole Nursipalu lähedal elavad inimesed asjakorraldusega päris rahul.

"Rahavood voogavad nendest inimestest mööda, kes seda raha ilmselt rohkem vajaksid, just need, kes jäävad piiranguvööndisse. Raha oleks vaja just ettevõtjatele. Et saada lisaraha mingite investeeringute tegemiseks," rääkis Ain Alvela.

Rõuge vallavanem lubab siiski ka Nursipalu läheduses paiknevatele küladele mingeid toetusi, kuid mida, ta veel öelda ei oska.

Rõuge vallavanem Britt Vahter ütles, et Rõuge vald tahab piirkonda suunata meetmeid, mis aitaksid nii seltsielu kui ka ettevõtlust edendada. "Aga kõigepealt kuulame ära, milline saab olema see meede, mis on otse suunatud inimestele, kes seal elavad," sõnas Vahter.

Võru linn ja Võru vald renoveerivad täielikult saadud toetustest ühe lasteaia.