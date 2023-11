Riigi uue elektriühenduse plaan pahandab Liivi lahe tuuleparkide arendajaid

Eesti plaanib rajada neljanda elektriühenduse Lätiga Saarema kaudu. Liivi lahe meretuulepargi arendajad kurdavad, et riik on ette välistanud võimaluse rajada see ühenduse otse läbi Liivi lahe ja ei kohtle nii turuosalise võrdselt.

Möödunud aastal andis riik Eleringile suunise, et neljas ühendus Lätiga võiks kulgeda läbi Saaremaa. Selle rajamist peaks Elering hakkama analüüsima. Kliimaministeeriumi asekantsler Timo Tatar selgitas, et põhjuseid, miks just Saaremaa kaudu see ühendus rajada, on palju.

"Elering on seda hinnanud ja öelnud, et kui ühendus kulgeb üle Saaremaa, siis ilmselt sealt on võimalik selle ühenduse külge kõige rohkem täiendavat tootmisvõimsust ühendada. Teatavasti Saaremaal üsna pea kõrgusepiirangud kaovad ja ka Saaremaal on võimalik hakata mitte üksnes mereparke, vaid ka maismaaparke rajama."

Samas pahandab see otsus Liivi lahe tuuleparkide arendajaid.

"Mure on meil see, et Saaremaa läänerannikule on samamoodi meretuuleparke planeeritud. Mida me näeme, et see võrk ehitatakse sellesse piirkonda selle jaoks, et ka neil tekiks võimalus elektrivõrguga ühendada ja need alajaamad tulevad neile päris lähedale. Kuna Liivi lahes on kaks edasijõudnud projekti, millest üks on meie oma, siis me sooviks seda, et kaalutaks võimalust see ühendus äkki teha läbi Liivi lahe, et ka meil tekiks võimalus Eleringi elektrivõrguga liituda veidi lähemal," rääkis Enefit Greeni tuuleenergia valdkonnajuht Lauri Ulm.

Kui merekaabel jookseb otse tuulepargi kõrvalt, on arendajale elektrivõrguga liitumise kulu madalam. Riik eelistab sellise otsusega Saaremaa tuuleparkide arendajaid, ütleb ka ettevõtte Utilitas Wind juhatuse liige Rene Tammist.

"Alles kevadel Elering kaalus erinevaid trassikoridore ühendamiseks Eesti-Läti neljanda ülekandeliiniga. Nüüd millegipärast on keskendutud ainult üle Saaremaa minevale trassikoridorile. Me arvame, et see kohtleb turuosalisi ebavõrdselt," ütles Tammist.

Tatar vastas, et riik ei eelista osasid arendajaid, pigem just ühenduse rajamine Saaremaa kaudu tasandaks olukorda.

"Seal, kuhu Liivi lahe tuulepargid liituda soovivad, sinna on Elering juba oma võrgu rajanud," ütles Tatar.

Ulm ütleb kirjas kliimaministeeriumile, et riik on eksinud Euroopa Liidu direktiivi vastu, mis keelab riigil sekkuda põhivõrgu ettevõtja Eleringi igapäevatöösse. Nii antud riigi kui Eleringi omaniku ootus on seega ebaseaduslik.

Tatar ütleb, et seda peaks veel analüüsima, kuid praegu pole kliimaministeeriumil plaani muuta Eleringile antud suunist alustada neljanda Läti ühenduse planeerimist Saaremaa kaudu.