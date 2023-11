Läänemets kuulutas aasta kodanikuks Triinu Ossinovski

Kodanikupäeva aumärgi sai 14 inimest, kes edendavad elu erinevates paikades üle kogu Eesti.

Siseministri sõnul on lõppevat aastat varjutanud juhtumid, kus heategevuse varjus on heasoovlikke annetusi väärkasutatud. "Sellised juhtumid on ülimalt kahetsusväärsed, sest kahjustavad kodanikuühiskonna mainet ning ühiskonna üleüldist usaldustunnet. Seda enam tahan tunnustada organisatsioone, kes vähenenud usaldusele ja annetustele vaatamata on jätkanud oma aastatepikkust tänuväärset missiooni," ütles Läänemets.

Ossinovski valimist aasta kodanikuks põhjendas siseminister sellega, et täiemahulise sõja algusest on tema juhtimisel laiendanud Mondo oma tegevusi kõikjal Ukrainas ning mitu korda kasvanud. Mondo on jätkanud nii humanitaarabi osutamise, kvaliteetse hariduse toetamisega, kui ka kodude taastamise ja varjupaikade avamisega.

"Oktoobris Ukraina siseministriga kohtudes väljendas ta sügavat muret ukrainlaste sõjast räsitud vaimse tervise pärast - nii tegevväelaste ja esmareageeijate, aga ka tavaelanike ning eriti laste puhul. Seda olulisem on tunnustada Mondo vaimsele tervisele suunatud projekte Ukrainas," lisas minister.

Läänemetsa sõnul näitavad tänavused kodanikupäeva aumärgi saajad kodanikuühiskonda selle mitmekesisuses. "Aumärkidega tunnustame kohaliku elu edendajaid ning neid, kes aitavad inimesi, edendavad elanikkonnakaitset või panustavad oma kodukoha turvatundesse. Võtmesõnaks on empaatia, soov leida eneseteostust läbi teiste heaolu aitamise. Need inimesed on oma empaatiaga eeskujuks meie ühiskonnale, eriti tänastel keerulistel aegadel, sest muude murede kõrvalt võtavad nad aega, et end pühendada vabast tahtest teiste abistamisele. See teebki neist suure algustähega Kodanikud; mitte pelgalt elanikud," ütles minister.

Kodanikupäeva aumärgid 2023

Andra Liibek – kodanikualgatuse ja külakogukondade arendamise, edendamise ja elushoidmise eest Rapla maakonnas

Ave Liiv – aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Vähiravifondis "Kingitud Elu" ja MTÜ-s Vaikuse Lapsed

Eha Toomsar – kodanikuteadvuse silmapaistvalt hea väärtustamise eest pensionäride seas Haapsalu linnas

Eve Breidaks – aktiivse vabatahtliku tegevuse eest Lõuna prefektuuri abipolitseinikuna ja Eesti Punases Ristis

Eve Orlovski – pikaajalise tegevuse ja noorte mitmekesise kaasamise eest Kaitseliidus ja Naiskodukaitses

Eve Tobias – suure panuse eest Eesti elanike teadlikkuse tõstmisel elanikkonnakaitse valdkonnas ja Vääna-Jõesuu külaseltsi aktiivse juhtimise eest

Karin Kruup – Kopli 93 kogukonnakeskuse, sh kogukonnaaia, parandustöökoja ja õppemesila algatamise eest

Karin Leet – laste lugemisoskuse arendamise ja vaimse tervise toetamise eest Tallinna Keskraamatukogu vabatahtlikuna

Kerte Juhkov – kogukonnas abivajajate aitamise ja "Headuse nädala" läbiviimise eest

Maarja-Liis Orgmets – aktiivse tegevuse eest Põhja-Eesti Pimedate Ühingus

Olga Palu – märkimisväärse vabatahtliku tegevuse eest pensionärina Karksi piirkonna ühistegevuse edendamiseks ja mitmekesistamiseks

Riho Juurik – Saue vabatahtliku tuletõrjeühingu asutamise ja suurepärase eestvedamise eest

Sergei Metlev – pikaajalise abipolitseinikuna tegutsemise ning ühiskondlikus debatis lõimumise, hariduse, turvalisuse jt teemadel osalemise eest

Siiri Visnapuu – uute traditsioonide algatamise, kohalike elanike kaasamise ja nende heaolu parandamise eest Pärnamäe külavanemana

26. novembril tähistatakse Eestis kodanikupäeva. Kodanikupäeval tõstetakse esile tegusate ja ettevõtlike inimeste panust Eesti ühiskonna arengusse.

Kodanikupäeva aumärke antakse sel aastal juba 26. korda. Tänavu esitati aumärgi komisjonile 27 ettepanekut aumärgi andmiseks. Aumärgi saavad inimesed, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas. Koos seekordsete tunnustuse saajatega on kokku välja antud 451 aumärki. Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal üle 21. korda.

Kodanikupäeva aumärkide ja aasta kodaniku aunimetuse kandidaate said esitada kõik era- ja juriidilised isikud. Ettepanekud vaatas läbi Siseministeeriumi juurde loodud laiapõhjaline komisjon, kuhu kuulusid riigiasutuste ja vabaühenduste esindajaid ning kodanikuühiskonnas silma paistnud isikud. Kodanikupäeva aumärk ja aasta kodaniku aunimetus antakse vaid kord elus.