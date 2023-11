Harri Tiido: venestamisest Ukraina okupeeritud aladel

Vikerraadio saatesarjas "Harri Tiido taustajutud" on seekord vaatluse all venestamine. Ukraina okupeeritud aladel on tegemist kahe protsessiga: venestamine ja etniline puhastus, märgib Tiido.

Käsitlen venestamispoliitikat Ukraina okupeeritud aladel ja tuginen Euroopa Ringhäälingute Liidu ehk EBU uuriva ajakirjanduse võrgustiku koostatud uurimusele, kuid täienduste ja laiendustega.

Kui räägitakse venestamisest, siis on see meilegi tuttav termin, tähistamaks teatud ajajärke ja nähtusi. Enamasti mõeldakse selle all vene keele sundlevitamist, nagu tsaari-Vene ja ka Leonid Brežnevi ajal. Jutt ei olnud ainult vene keele rääkimisest ja selle õppetundide arvu suurendamisest koolides. Brežnevi ajal kehtestati nõue, et ka näiteks teaduskraadi taotlemisel pidi töö olema vene keeles ja saanud Moskva heakskiidu. Kujutage siis ette kraaditööd näiteks eesti keele või folkloori teemal ja seda vene keeles… Aga eks nõukariigis oli paljugi absurdne.

Meie endi möödaniku näitel on võimalik rääkida ka muulasest venestamisest või õigemini koloniseerimisest. Teise maailmasõja lõppedes eestlasi purustatud Narvasse tagasi ei lubatud, nende asemele toodi linna üles ehitama ja kohalikus tööstuses töötama inimesi üle kogu Nõukogude Liidu. Ja keel oli neil kõigil ühisena vene keel. Tegemist oli rahvastikuvahetuse ja etnilise puhastusega, mis rahvusvaheliselt keelatud tegevus, aga kes seda nõukaliidus tähele pani.

Eks neid idanaabri pinnalt toodud inimesi ilmus ka mujale, valdavalt tööstusettevõtetega linnadesse või sõjaväebaaside lähedale. Mõnda kohta, näiteks Sillamäele, ei olnud eestlastel valdavalt üldse pääsu… Praegu on nii mõnedki toodute või tulnute järeltulijad nördinud, et neilt eesti keele oskust nõutakse või nende vene kodakondsusele viltu vaadatakse. Tasuks ilmselt ajalukku vaadata või ehk aitaks ka Ukraina sündmustega tutvumine.

Ajalukku vaadates on venestamislained Ukrainast korduvalt üle käinud, neid oli nii Nikolai I kui ka Aleksander II ajal. Viimatimainitu siseminister Valujev üllitas aastal 1863 niinimetatud Valujevi tsirkulaari ehk ringkirja. Selles keelati ukraina keeles kirjutiste avaldamine ja märgiti, et kunagi ei ole olnud, ei ole ega saa olema mingit eraldi väike-vene või niinimetatud ukraina keelt.

Bolševikud küll algul lubasid rahvuskultuure ja rahvuskeeli, kuid see lubadus tühistati Stalini ajal, mil vene keel võttis sisse põhikeele staatuse. Ja nagu meil, nii olid ka ukrainlastel keele plaanis rasked ajad Brežnevi venestamiskampaania käigus.

"Okupeeritud aladele jäänud inimestel on vaid halvad ja väga halvad valikud."

Euroopa Ringhäälingute Liidu sildi alla tehtud uuring vaatab olukorda laiemalt kui keel. Märgitakse, et ÜRO ja Vene allikate andmeil elavat Vene okupatsiooni all Ukrainas kuni 11 miljonit inimest. Seda arvu tasub küll võtta reservatsiooniga. Hinnang pärineb eelmise aasta septembrist ja inimeste liikumine on seda arvu kindlasti mõjutanud. Okupeeritud aladele jäänud inimestel on vaid halvad ja väga halvad valikud. Juurdepääs toidule, haridusele, tööle, tervishoiule ja ravimitele, pensionitele ja omandile nõuab tihti vande all kinnitamist, et ollakse ustav Venemaale ja selle põhiseadusele. Enamasti tuleb ka loobuda Ukraina kodakondsusest ja võtta Vene pass.

Tänavu aprillis läks asi nii kaugele, et Vladimir Putini kinnitatud seadusega muutuvad kõik Vene passi mitte võtnud isikud okupeeritud aladel tuleva aasta juulist välismaalasteks või kodakondsuseta isikuteks ning kuuluvad deporteerimisele.

Üks okupeeritud aladele pealikuks nimetatud asjapulki, nimega Deniss Pušilin näitas juba Moskva ülemustele oma agarust sellega, et kuulutas vajadust rajada selliste apatriidide ja deporteeritavate jaoks eraldi kinnipidamiskohad ehk sisuliselt koonduslaagrid. Lisaks kasutatakse juba praegu filtreerimislaagreid, kus kogutakse inimeste biomeetrilised andmed, otsitakse nad läbi, kontrollitakse mobiiltelefone ja inimese poliitilisi vaateid. Lisaks eraldatakse lapsed tihti vanematest.

Lapsed ja haridus ongi omaette lugu. Meenutame, et Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis välja orderi Putini ja laste õiguste voliniku Maria Aleksejevna Lvova-Belova vahistamiseks just laste sunniviisilise kodumaalt ja vanemate juurest välja vedamise eest.

Venemaale veetud laste hulk ei ole täpselt teada, veel mõni aeg tagasi väitis Kiiev, et neid on 14 000, kuid selle loo kirjutamise ajal oli uus uudis rohkem kui 2000 lapse viimisest Valgevenesse. Selliseid sõnumeid tuleb pidevalt. Venemaa režiimi eesmärk on kasvatada neist lastest venelased – režiimitruud, venekeelsed ja venemeelsed. Ning ukraina minevik soovitakse neil mälust pühkida.

Koolidesse on toodud õpetajaid Venemaalt ja õpetatavas ajaloos Ukrainale kohta ei ole, küll aga on koht sõjalisele õppele ja pakkumistele minna Venemaale sõjaväelaseks õppima. Lisaks on umbes 80 000 okupeeritud alade meest ka rindele saadetud, mis on muide samuti kuritegu.

Okupeeritud alade elanikud pannakse sisuliselt väga raske otsuse ette. Ühelt poolt on elamine Ukraina passiga muudetud neil aladel praktiliselt võimatuks. Teisalt tuleb mõelda ka tulevikule, kui Ukraina need alad tagasi vallutab. Siis laienevad neile aladele Ukraina seadused, milles sisalduvad karmid sätted okupantidega koostööl tegemise eest. Õnneks on Ukraina teatanud, et Vene kodakondsuse sunniviisilist võtmist koostööna ei nähta. Hea seegi.

Okupeeritud aladel käib ka protsess, mis meil toimus Narvas ja veel mõnel pool. Kohalik elanikkond on kodudest välja surutud või on need kodud hävinud ja inimesed on ise lahkunud või on nad Venemaale viidud. Nende asemele tuuakse aga Venemaalt uusi ja õige keele ning meelega inimesi.

Rindelähedastes piirkondades olla küll ümberasujaid vähe, kuna julgeolekuga on olukord kehv. Mariupolisse ehitatavat kahtteist uut korterelamut, seda linna taastamise raames. Need korterid on mõeldud Venemaalt saabujatele ja sõjaväelaste peredele. Siht on elanikkonna koosseisu muutmine ehk rahvastiku asendamine.

Seega on okupeeritud aladel tegemist kahe protsessiga: venestamine ja etniline puhastus. Vabastamise järel seisab neil aladel ees uus katsumus, kui seal Ukraina seadusi hakatakse jõustama. Kogu senise laia haardega venestamisprotsessi taga seisvad Venemaa liidrid on vaieldamatult väärt nii kohtuordereid kui ka kohta kohtupingil.

