Bild: Saksa ja USA tahavad relvatarnetega Ukrainat kõnelustele suunata

USA ja Saksamaa on töötanud välja strateegia, kuidas veenda Ukrainat Venemaaga rahuläbirääkimisi alustama, avaldamata Kiievile otsest diplomaatilist survet, vaid kasutades hoovana relvatarneid, kirjutas Saksa kõmuleht Bild Saksamaa valitsusallikatele viidates.

Väidetavalt tahavad liitlased anda Ukrainale strateegiliselt soodsa läbirääkimispositsiooni, kust Kiiev peaks Moskvaga läbi rääkima oma iseseisvuse ja ala terviklikkuse üle, vahendas Bild.

"Seda küsimust koordineerivad Valge Maja ja Olaf Scholzi büroo," ütlesid Saksa valitsusametnikud ajakirjanikele.

Allikate sõnul antakse Ukrainale just selliseid relvi ja sellises koguses, et Ukraina relvajõud suudaksid hoida praegust rinnet, kuid ilma võimekuseta Venemaa okupeeritud ala vabastada.

"Zelenski peab jõudma ise arusaamisele, et nii edasi minna ei saa. Ilma välise õhutuseta. Ta peab pöörduma rahva poole omal soovil ja selgitama, et läbirääkimised on vajalikud," ütles üks Saksa valitsuse siseringi kuuluv allikas.

Viimase paari nädala jooksul on läänest tulnud üha enam märke, mida võib tõlgendada leebe tõukena Ukrainale alustada Venemaaga läbirääkimisi.

Näiteks hiljuti pakkus endine NATO Euroopa väe juhataja admiral James Stavridis Ukrainale sõjast väljumiseks välja n-ö Korea stsenaariumi, mida ta nimetas "maa rahu eest". Mida kiiremini Ukraina rahu saavutab, seda kiiremini algab tema hinnangul taastumine, milles ukrainlased venelasi majanduslikult edestavad.

Bloombergi hinnangul võivad lääneriikide viivitamine relvatarnetega Ukrainale sundida Kiievit nõustuma rahuläbirääkimistega nõrgalt positsioonilt, kuid halvimal juhul võib Vene vägi Ukraina kaitsest läbi murda ja siis ei ole Kremlil läbirääkimisteks üldse põhjust.