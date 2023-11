Juškin: Venemaa otsib vastukaaluks läänele mõjukaid liitlasi idast

Venemaa otsib mõjukaid liitlasi vastukaaluks läänele. Ukraina sõja ajal on oluliseks Venemaa toetajaks osutunud Iraan. Venemaa eesmärk on samasse kilda saada ka India, ütleb Balti Venemaa uuringute keskuse direktor Vladimir Juškin. Seni on India oma maailmapoliitilise positsiooni kindlustamisel hoidunud poolte valimisest.

Venemaa president Vladimir Putin ei osalenud G-20 kohtumisel sügisel, kuid näitas end video kaudu viimasel kohtumisel eelmisel nädalal. G-20 kohtumisi võõrustas India. Venemaal on Indiaga omad plaanid, ütles Juškin. Suhted läänega on rikutud ja Venemaa ei kuulu maailmakorra alustalade hulka, milleks on Juškini sõnul USA ja Hiina.

"Seetõttu on sätestatud – esialgu küll Kremli kardinate taga, et kolmandaks toetuspunktiks peab saama Suur-Euraasia. Silmas peetakse kolme impeeriumi, nagu nad oma dokumentides kirjutavad: need on Venemaa, India ja Iraan," lausus Juškin.

Venemaa kuulub India viie suurima kaubanduspartneri hulka, India on suuruselt kolmas Vene nafta ostja. India on olnud tasakaalukas suhtumises sõtta Ukrainas Selline liit, kui loodaks, oleks eeskätt ideoloogiline, ütles Juškin – vastukaaluks läänele.

"Indial on pikad ja traditsiooniliselt head suhted Moskvaga. Neist sidemetest hoitakse kinni. Teisalt on Indias säilinud traditsioonilise ühiskonna alused. See ideoloogiline baas lubab lükata Indiat selles suunas," lausus ta.

Venemaa seltsib riikidega, mis on lääne sanktsioonide all ning läänega vastasseisus. India hoidub poole valimisest, ütles rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Ivan Klyszcz.

"Viimase pooleteise aasta kogemus näitab, et India valib iseenda poole. Ei ühine ei Venemaa ega läänega. Mis puudutab läänt, siis oleme näinud, et India on investeerinud rohkem kaitsealastesse sidemetesse Prantsusmaaga või julgeolekupartnerlusse USA-ga. Ja samas jätkanud oma kaitsetööstuse arendamist koos Venemaaga," lausus Klyszcz.

Praegune India valitsus peab oma tähtsaimaks ülesandeks New Delhi kaalu suurendamist maailmas, lisas Kliszcz.