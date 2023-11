Enefit Green müüb Paide ja Valka kaugkütteäri Utilitasele

Nii Paide kui ka Valka kaugkütteäri töötajate, klientide ja partnerite jaoks ei muutu firmade kinnitusel esialgu midagi.

Ettevõtted jätkavad oma senist tegevust Utilitase kontserni osana. Kõikide teenuste osutamine jätkub ja kõik ettevõtete töötajad lähevad üle Utilitase kontserni.

Enefit Greeni teatel soovib ettevõte hoida fookust strateegilisel ärisuunal ehk tuule- ja päikeseenergia osakaalu kasvatamisel.

"Ostu-müügi protsessis oli meil kokku biomassijaamadest kolm jaama – Paide, Valka, Prootseni –. Prootseni jaamas on ka pelletitööstus juures, aga seda me praegu ei ole veel välja öelnud ja see on protsessis. Iru jaam, mis kasutab olmejäätmeid, on ka tulevikus Enefit Greeni portfelli osa, kuna seal on palju muid võimalusi, see on suurem, on tarbimiskeskuse juures ja mõtleme seal ehk uusi ärilahendusi kasutusele võtta," rääkis Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik.

Müügiprotsessis on veel üks soojusjaam Lätis.

Tehingu jõustumiseks on vajalik Eesti ja Läti konkurentsiametite nõusolek.