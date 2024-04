Durejko: Enefit Green on teinud suure arengu, kuid mõnes valdkonnas saaks paremini

Eesti Energia taastuvenergia ettevõtte Enefit Greeni juht Aavo Kärmas lahkub kokkuleppel nõukoguga juulist ametist. Ettevõtte nõukogu juht Andrus Durejko leiab, et Enefit Green on teinud seitsme aastaga väga suure arengu, kuid on valdkondi, kus saaks paremini edasi liikuda.

Seitse aastat Enefit Greeni juhtinud Aavo Kärmas ütles, et taastuvenergia ettevõte on selle aja jooksul kasvanud kaks korda suuremaks. 2021. aastal börsile minnes oli lubadus suurendada tootmisvõimsusi 1100 megavatini.

"Tänaseks on see võimsus kokku juba 1200 megavatti ehk siis töösolevad elektrijaamad, pluss arenduses. Nii et järgmise aasta alguseks me oleme juba selle esialgse eemärgi täitnud ja tõesti 2026. aasta lõpu eesmärk on 1900," rääkis Kärmas.

Kuid eelmisel aastal kukkus Enefit Greeni kasum ligi poole võrra. Üheks selle põhjuseks oli madal elektrihind,

"Lisaks sellele oli meil õnnetus Leedu ühes tuulepargis, kus me tegelikult ei pidanud mitte ainult ühe tuuliku – see ei ole ainult üks tuulik –, vaid seal on rohkem tuulikuid, mis me pidime kõik mitmeks kuuks seisma panema. Ehk toodang jäi meil sama, mida me pidime turult ostma, see tõstis meie elektri ostukulusid ja lisaks oli üldse kehv tuuleaasta," selgitas Kärmas.

Valdava osa ärikulude 18-protsendilisest kasvust põhjustasidki pikajaliste lepingute ostukulud.



Eesti Energia juht ja Enefit Greeni nõukogu esimees Andrus Durejko ütles, et Kärmas lahkub ametist nõukoguga sõlmitud kokkuleppe alusel. Küsimusele, kas nõukogu jäi Kärmase tööga rahule, vastas Durejko: "Selle otsuse valguses, jah, meil on täna Baltikumis kõige suurema tootmis- ja arendusportfelliga ettevõte, mis on toimunud seitsme aastaga. Need arengud, Soomest kuni Poolani, on olnud muljetavaldavad, selles osas on tehtud väga palju. Alati on ruumi parandamiseks. Selles osas ka ma jätan vastuse õhku, et on olemas ka valdkondi, kus saaks alati ka paremini teha."

LHV analüütik Raido Tõnisson ütles, et arvestades eelmise aasta olukorda, polnud ettevõtte kasumi vähenemine üllatav. Enefit Greeni aktsiahind on praeguseks langenud algtasemele.



"Kes nüüd IPO-st märkisid, need võivad veel natuke rõõmu tunda, et on natuke plussis. Aga, jah, kui vaadata avanemishinnast, siis on tõesti aktsiahind langenud allapoole seda. Aga tegelikult, vaadates laiemat pilti, siis ülemaailme kogu päikeseenergia- ja taastuvenergia sektor on laiapõhises languses," selgitas Tõnisson.