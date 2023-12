Riigikogu valimisringkondade muutmine on taas toppama jäänud

Valitsuse tegevusprogrammi eesmärk riigikogu valimisringkondi muuta on jäänud toppama.

"Seda teemat ei ole jõutud paraku arutada, seega ka analüüs ei ole veel valminud. Hetkel ei ole selge, mis ajaks täpselt see valitsuseni jõuab," ütles justiitsminister Kalle Laanet ERR-ile.

"Kuna riigikogus on sisuliselt patiseis ja uusi seadusandlikke algatusi sinna esitades jäävad need seisma, siis seetõttu ei ole me selle teemaga ka planeeritud tempos edasi liikunud," lisas ta.

Valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2023-2027 on nimelt kirjas riigikogu valimisringkondade muutmise algatus.

"Viime läbi riigikogu valimisringkondade muutmise, et tagada üle- Eestiline esindatus ja valimisringkondade tasakaalustatus. Võtame aluseks valimiskomisjoni ettepanekud ja teeme otsused 2023. aasta jooksul," seisab tegevusprogrammis.

Sellega seoses on tegevusprogrammis ka kirjas, et justiitsminister esitab valitsusele analüüsi ja ettepanekud riigikogu valimisringkondade muutmiseks 2023. aasta detsembrikuus.

Vabariigi valimiskomisjon tegi suve alguses valimisteenistusele ülesandeks pöörduda Tartu Ülikooli poole valimisringkondade suuruste analüüsi tellimiseks või eksperdi kaasamiseks edasistesse aruteludesse.

Valimisringkonnad on püsinud samades piirides 20 aastat. Samas on oluliselt muutunud nende mõju valimistulemusele.

2003. aasta riigikogu valimistel oli Harju- ja Raplamaal koos Tallinnaga 38 mandaati. Tänavu otsustasid kahe maakonna elanikud 47 mandaadi saatuse.

Soovituste hulgas oli ka Ida- ja Lääne-Virumaa üheks valimisringkonnaks liitmine.