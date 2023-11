Putini suur pressikonverents toimub 14. detsembril

"Putin teeb aastast kokkuvõtte 14. detsembril. See on teleprojekt, aga üheaegselt otseliin elanikega ning presidendi aasta viimase pressikonverentsi kombineeritud formaat," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov neljapäeval.

Stuudiosse kutsutakse ajakirjanikud Venemaa regioonidest ning üleriiklike väljaannete reporterid, aga ka Moskvasse akrediteeritud ja seal tööd jätkavad välisajakirjanikud, ütles Peskov. Kodanike küsimusi hakatakse vastu võtma 1. detsembril.

Putini pressikonverentsil võib oodata, et ta teatab seal oma otsusest uuesti kuueaastaseks perioodiks presidendiks kandideerida. Seni ei ole Putin, kes on Venemaad kas presidendi või peaministrina sisuliselt juhtinud alates 1999. aastast, öelnud, kas kavatseb osaleda järgmise aasta märtsis toimuvatel valimistel. Samas on kuus anonüümsust palunud allikat uudisteagentuurile Reuters kinnitanud, et Putin on otsustanud kandideerida.

Päev enne Putini pressikonverentsi peaks Vene parlamendi ülemkoda ametlikult presidendivalimised välja kuulutama, mis peaks tähendama valimiskampaania algust.

Putin ei ole suurt pressikonverentsi ega otseliini rahvaga korraldanud pärast Vene vägede täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta 24. veebruaril. Tavaliselt kord aastas toimuv telemaraton kestab tunde ning selle jooksul esitab Venemaa liider oma seisukohad kõigi enda jaoks olulisemate teemade kohta. Eelmine aasta oli ainus kord, kui alates 2001. aastast toimunud telemaraton ära on jäänud.

Kombineeritud vormingut – üheaegset pressikonverentsi ja kodanike küsimustele vastamist – prooviti esmakordselt koroonapandeemia ajal 2020. aastal. See kestis 4 tundi ja 29 minutit ning selle aja jooksul vastas Putin 68 küsimusele, mis olid esitanud ajakirjanikud või tavakodanikud. Tookordne pressikonverents peeti videokonverentsi teel, kus Putin oli oma residentsis Novo-Ogarjovos, kohal olid ainult mõned Kremli pressikorpuse ajakirjanikud, ülejäänud aga Moskvas maailma kaubanduskeskuses.

Putini viimane suur pressikonverents 2021. aastal toimus Moskvas Maneeži keskuses, kus ta oli isiklikult kohal, aga sellele lubati ainult nende meediaväljaannete esindajad, kes said kutse presidendi administratsioonilt.

Aastate jooksul on pressikonverentsil osalenud ajakirjanike arv märgatavalt vähenenud. Kui pandeemiaeelsel ajal 2019. aastal osales umbes 1900 reporterit, siis 2020. aastal 774 ning 2021. aastal ainult veidi üle 500.

2021. aasta pressikonverents kestis 3 tundi ja 55 minutit ning selle aja jooksul vastas Vene president 55 küsimusele.