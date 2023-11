Majanduslanguses on enim pihta saanud tööstus ja transport

Põhjamaades on vaid kaks ettevõtet, mis metallist karkassil PVC-kattega halle täisteenusena toodavad. Üks neist asub Tallinna lähedal Kurna külas. Kui eelmisel aasta tegi Finest-Hall kasvurekordi, siis tänavu on majanduslangus neidki mõjutanud.

"Turg täna ei soosi kasvu ja oleme oma käibenumbrites, ütleme, 40 protsenti langenud. Aga tööd jätkuvalt on, kuna me ei tegele ainult PVC-hallidega, me toodame ka metallkonstruktsioone, oleme osalised masinaehituses, toodame lihtsalt kardinaid, katteid, erinevaid PVC tooteid," lausus FinEst-Halli müügidirektor Martin Ivanov.

Tootlikkuse suurendamiseks investeeris ettevõte laserlõike pinki ja tõi turule uue tootena päikesepaneelidega halli. Kuid ekspordi osakaal on vähenenud.

"Kui viis aastat tagasi oli 70 protsenti eksport, 30 protsenti Eesti, siis täna võime öelda, et kuskil 60–65 protsenti on ikkagi Eestisse ja ülejäänud on eksport," lausus Ivanov.

Majanduslanguses ongi enam pihta saanud transpordi ja tööstuse sektor.

"Kõige pinevam olukord on ekspordiga. Tööstuseksport on kukkunud, laiemalt kõik kauba ekspordi definitsioonid on selle languse kaasa toonud," ütles Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla hinnangul on majanduse kogulangus aga isegi suurem kui kuus protsenti.

"Kui arvestada seda, et Eesti elanikkond on vahepeal kasvanud Ukraina sõjapõgenike võrra, siis me räägime SKP langusest ühe elaniku kohta, mis ületab kaheksat protsenti. See on palju suurem, kui oli Covidi-kriisis. See oli ühekordne šokk ja taastumine oli kiire. Nüüd on meil olnud kvartalist kvartalisse järjest hullem olukord, mis tõesti annab väga vähe lootust," lausus Uusküla.

Aasta jooksul süvenenud languse tõttu on tulnud ka majandusprognoose järjest negatiivsemaks muuta

"Kui vaadata varasemaid prognoose, siis negatiivse üllatuse ulatus, selle ülekandumine järgmistesse aastatesse tähendab tehniliselt seda, et majandus on enam-vähem nulli lähedal või isegi kerges languses. Ma üldse ei välista , et me võime näha kolm aastat järjest majanduslangust," lausus Oja.

Uusküla ütles, et vähemalt on hinnatõus lõppenud ja Eestil on võimalik langusest Euroopas siiski esimesena välja tulla.

"Kui Eesti majandus langeb esimesena, siis ajalugu on näidanud, et tõuseb ka esimesena," nentis ta.

Rahandusministeeriumist kinnitati, et SKP suur miinus tänavust eelarve täitumist ei mõjuta. Vajadust uue, erakorralise majanduse vaheprognoosi jaoks ka ei ole.