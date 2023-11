USA autotööliste ametiühing soovib värvata liikmeid 13 autotootja tehastes

USA autotööliste ametiühing UAW alustas liikmete värbamist 13 autotootja USA tehastes. Otsus järgneb Detroidi kolme suurema autotootja töötajate mitu nädalat kestnud streigile, mille tulemusel saavutas ametiühing suuri palgatõuse. Tesla juht Elon Musk on otsuse osas kriitiline, sest see puudutab ka tema ettevõtet.

UAW streik Fordi, General Motorsi ja Stellantise Kesk-Lääne osariikides asuvates tehastes päädis kokkuleppega, mille järgi tõuseb nende ettevõtete autotööliste palk 25 portsenti nelja aasta jooksul. Lisaks saavad töötajad teisi hüvitisi ja lisaõigusi.

Nüüd soovib ametiühing hakata värbama uusi liikmeid nende autotootjate tehastes, kus praegu pole ametiühinguid. Kolmapäeval avalikustas UAW 13 ettevõttest koosneva nimekirja, kuhu kuuluvad BMW, Honda, Hyundai, Lucid, Mazda, Mercedes, Nissan, Rivian, Subaru, Tesla, Toyota, Volkswagen ja Volvo.

Nende ettevõtete tehased asuvad peamiselt, kuigi mitte ainult Lõuna-USA osariikides ning seal töötab umbes 150 000 autotöölist. Võrdluseks on Fordi, General Motorsi ja Stellantise tehastes tööl 146 000 ametiühingu liiget.

"Kolme suure autotootja töötajad võitsid hiljuti suure palgatõusu, parema töökoha kindluse ning elukalliduse tõusu hüvitamise ühel lihtsal põhjusel. Nad organiseerisid ennast. Ütlen kõikidele autotöölistele, kel pole veel ametiühingu tuge: nüüd on teie kord," ütles UAW juht Shawn Fain.

Pärast palgatõusude väljakuulutamist Fordi, General Motorsi ja Stellantise tehastes tõstsid ka teised autotootjad palku, kuigi väiksemal määral. Analüütikute sõnul tehti otsus sellise sammu kasuks lootuses ennetada töötajate liitumist ametiühinguga.

Tegemist on esimese korraga pärast 2019. aastat, kui UAW püüab laieneda tehastesse, kus pole veel ametiühingut. Toona lõppes katse tulemusteta.

Nüüd aga väidab ametiühing, et tuhanded töötajad on kirjutanud alla liitumisavaldusele. UAW plaanib nõuda ametiühingu ametlikku tunnustamist konkreetse ettevõtte poolt, kui vähemalt 70 protsenti mõne tehase töötajatest astub ametiühingu liikmeks. USA seaduste järgi saab ettevõte nõustuda või nõuda hääletust, mida viib läbi Riiklik Töösuhete Nõukogu (NLRB). Kui üle poole töötajatest hääletab ametiühingu rajamise poolt, tuleb ettevõttel seda tunnustada.

Tesla juhist miljardär Elon Musk kritiseeris teravalt ametiühingut, väites, et see püüab luua kunstlikku vastasseisu "isandate ja talupoegade vahel". Teslal on juba tekkinud probleemid ametiühingutega Rootsis.

Jaapani autotootja Nissan ütles, et see austab töötajate õigust määrata, kes esindab nende huve töökohal, kuid ettevõtte arvates pole selleks kolmandat osapoolt vaja. Jaapanis on levinud ettevõtte juhtkonnaga tihedalt seotud ainult ühes konkreetses ettevõttes tegutsevad ametiühingud.

Saksamaa autotootja Volkswagen ei kommenteerinud UAW plaani. On teada, et autotootja kaalub osade töötajate vallandamist Saksamaal.