Kattai: kõige raskemalt on elukalliduse kriis tabanud madalapalgalisi

Viimaste aastate elukalliduse kriisis on ostujõu langus olnud suurim just madalamate palkade saajate jaoks, rääkis Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai ETV hommikusaates "Terevisioon".

"Kõige suurema jälje ongi jätnud elukalliduse tõus inimeste toimetulekule," tõdes Kattai. "Elu on kolmandiku kallim kui kolm aastat tagasi. See on uus hinnatase, millega inimestel tuleb hakkama saada. See keskmise palga ostujõud, mis oli enne kriisi, pole taasutunud."

Keskmise palga ostujõud on praeguseks jõudnud 94 protsendini 2021. aasta aprilliga võrreldes. 2022. aasta augustis oli see madalpunktis ehk 87 protsenti.

"Pool taastumist seisab veel ees. Oleme jõudnud ostujõult 2019. aasta lõppu ehk nelja aasta tagusesse aega," ütles Kattai.

Kattai märkis samas, et edasine taastumine väga libedalt ei lähe. "See periood jääb pooleteise-kahe aasta kanti," ütles ta.

"Kui vaatame palgatasemete lõikes, siis suurem ostujõu langus on olnud madalamate palkade puhul," märkis Kattai. "Nende ostukorvis on suurema hinnatõusuga kaupade teenuste osakaal olnud suurem."

Samas on praegune kriis teistsugune varasematega võrreldes, sest inimestel seni veel tööd on, lisas Kattai. Töötajate arv on läbi aegade üks kõrgemaid.

"Arvatavasti näeme uue aasta alguses veel tööpuuduse tõusu," ütles Kattai.

Hinnatõus oli Eestis Euroopa üks kõrgemaid, aga nüüd on see selgelt taltunud nelja-viie protsendi juures See on samas endiselt kiire inflatsioon, ütles Kattai.

Eesti majandus on nüüd olnud juba seitse järjestikust kvartalit languses. See on päris pikk aeg, tõdes Kattai. "Praegu läheb kehvemini meie kasvumootoril ehk Eesti ekspordisektoril. Seal on kõige suuremad raskused ja riskid."