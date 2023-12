Tallinn kinnitas Rävala Galerii detailplaneeringu

Rävala Galerii plaane on pikalt peetud, sest kvartali arhitektuurikonkursi võitis juba neli aastat tagasi KOKO arhitektide töö. Brave Capitali juht Veljo Kuusk ütles ERR-ile, et vahepealsel ajal midagi muutunud ei ole ning kvartal ehitatakse võidutöö alusel. "Plaan on jäänud samaks ning Rävala Galerii välisilme tuleb arhitektuurikonkursi võitnud KOKO Arhitektid lahenduse kohaselt," lausus ta.

Detailplaneeringu kehtestamine oli pikk protsess ning nüüd saab projekteerimisega edasi liikuda, ütles Kuusk.

"Loodame saada järgmise aasta jooksul hoone sisemised lahendused paika, seejärel plaanime alustada ehitusloa taotlemist ning järgnevalt ehitustegevust, mis kõik kokku võib hinnanguliselt võtta vähemalt paar aastat," lausus ta.

Lõplik valmimine ja maksumus sõltub mitmetest asjaoludest, mistõttu on täpseid tähtaegu ja maksumust praegu keeruline ennustada, lisas Kuusk.

"Samuti on võimalik alustada juba läbirääkimisi võimalike asukohast huvitatud üürnikega, kellega kooskõlas saaksid hoone sisemised lahendused kindlasti paremad," lausus ta.

Enam kui 67000-ruutmeetrise brutopinnaga Rävala Galerii kerkib neljale kesklinna krundile, sealhulgas kunagise projekteerijate maja ja Meloni kaubamaja asemele. Kvartalisse tulevad teenindus-, kaubandus- ja büroopinnad ning hotell. Lisaks hoonetele rajatakse Rävala ja Estonia puiestee vahele klaaskatuse alla jääv sisetänav, haljastatud väljakud, välikohvik kui purskkaev.

Rävala Galerii põhiinvestoriks on Go Group, kes on sõlminud Brave Capitaliga projektijuhtimislepingu Rävala Galerii arendamiseks.

Kinnitatud detailplaneering hõlmab tegelikult suuremat ala, mis jääb Solarise keskuse ja Kaubamaja vahele, ning sinna sisse jäävad ka näiteks juba renoveeritud Teatri Maja Residents, endise Eesti Teaduste Akadeemia Instituutude hoone ja Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu hoone.

Raamatukoguhoone säilitatakse, detailplaneeringu järgi saab selle ümber ehitada ja laiendada.

Tallinna abilinnapea Madle Lippus ütles, et tegemist on väga pikalt kaalutud planeeringulahenduse vastu võtmisega linna südames, millega antakse ehitusõigus nii elu- kui ka ärifunksiooni tihendamiseks.

"Kesklinna ligipääsetavust muudab ka planeeringulahenduses läbi kvartali kulgev tänav, mis ühendab Rävala puiestee ja Estonia puiestee. Kogu planeeringuala tänavate puhul on oluline arvestada, et tegemist on ülelinnalise kohaga, mis peab olema võrdselt esinduslik kui ka jalakäijasõbralik linnaruum," lausus Lippus.