Lääneriigid tõrjusid Venemaa Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni nõukogust

IMO assambleel Eestit esindanud kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsleri Kaupo Lääneranna sõnul oli üks Venemaa nõukogust väljajäämise mõjutajaid varasem Balti riikide transpordiministrite eestvedamisel koostatud ühisavaldus, millega kutsuti riike üles Venemaa kandidatuuri IMO nõukogusse mitte toetama, vahendas kliimaministeeriumi pressiteenistus.

Venemaa tegevus mõisteti hukka mitmetes assambleel tehtud sõnavõttudes. Ka Eesti sõnavõtt tõi välja murettekitava olukorra Mustal merel, kus teravilja tarnimine on pidevalt häiritud ning meresõiduvabadus piiratud, teatas ministeerium.

Eesti tõstatas omalt poolt ka mure varilaevastiku ja laevalt-laevale operatsioonide osas ning kutsus riike üles võtma kasutusele meetmeid nii selliste tegevuste vastu kui ka parema rahvusvahelise regulatsiooni väljatöötamiseks, et minimeerida nendega kaasnevaid riske.

175-liikmelise IMO assamblee valis oma nõukogu A-kategooria liikmeteks aastateks 2024-2025 Hiina, Kreeka, Itaalia, Jaapani, Libeeria, Norra, Panama, Lõuna-Korea, Ühendkuningriigi ja USA.

Nõukogu 40 liiget valitakse kolmest kategooriast: A-kategooria kümme liiget on suurimad laevandusriigid, B-kategooria kümme liiget valitakse riikide seast, milles merekaubandusel on suur osatähtsus ning C-kategooria 20 liiget valitakse riikide hulgast, kus merendus on oluline tegevusala nii, et esindatud oleks kõik maailma geograafilised piirkonnad.

Samuti valiti assambleel IMO uueks peasekretäriks Arsenio Dominguez Velasco Panamast.

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon on ÜRO allorgan, kes koordineerib globaalselt merendusvaldkonda, et edendada meresõidu ohutust ja vältida merereostust. IMO kõrgeim organ on kord kahe aasta jooksul kogunev assamblee, kes valib nõukogu.

Zelenski tervitas otsust

Venemaa kõrvalejätmis tervitas ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Viimasel kümnendil pole ükski riik teinud rohkem navigatsioonivabaduse kahjustamiseks kui Venemaa. Ma olen tänulik IMO liikmesriikidele, kes sellise sammu astusid," kirjutas Zelenski.

