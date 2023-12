Kaitseliidu suurõppus Orkaan keskendub tähtsa taristu kaitsele

Pärnu linnas pidasid kaitseliitlased lahingut katlamaja pärast. Tänavuse Orkaan 17 fookuses on eelkõige olulise taristu kaitse, näiteks katlamaja, mobiilsidemast, sadamad.

"Pärnu tõesti, üks asi on geograafiline asukoht – me oleme transiiditee peal, tegeleme transiidi tagamisega. Tagame, et oleks taristu olemas, et linn toimiks. Me räägime energiast, me räägime soojusest, linnakeskkonna turvalisusest. /.../ Kuna Pärnu ei ole otse idanaabri külje all, siis tõenäoliselt meie ringkonnas pigem on tegu väiksemate vastaste üksustega. Tõenäoliselt nad liiguvad isegi erasõidukitega, erariietes jne. Neid erinevaid olukordi kuvatakse meile ja me proovime neid lahendada," selgitas Pärnu malevkonna rühmaülem lipnik Andres Lilleste.

Orkaan 17 osaleb üle 1300 inimese: kaitseliitlased, lätlased ja NATO lahingugrupist prantslased ning britid. Lihtsustatult võib öelda, et õppustel on eestlased mulkide ja välismaalaste vastu, sest tänavu osalevad vastutegevuses liitlased ja Viljandi maakonna kaitseliitlased.

"Saaremaal me keskendume meredessandi tõrjele, Haapsalus Kiltsi lennuväljal harjutame õhudessandi tõrjumist, Pärnus kriitilise taristu kaitset ning võimalike hübriidohtude neutraliseerimist. Iklas teeme koos piirivalve ja politseiga ning harjutame piiriintsidentide lahendamist," rääkis lääne maakaitseringkonna ülem, Pärnu maleva pealik kolonelleitnant Raigo Paimla.

Orkaan 17 algas kogunemisega reedel ja lõpeb pühapäeval.