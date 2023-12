Kliimakonverentsi juhi sõnul peab maailm jätkama nafta ja gaasi kasutamist

ÜRO kliimatippkohtumise COP28 president sultan Al Jaber väitis, et pole olemas teaduslikku alust, mis viitaks, et fossiilkütuste kasutamise järkjärguline lõpetamine on vajalik selleks, et saavutada Pariisi kokkuleppe sihid. Tema sõnul viiks fossiilkütuste järkjärguline kaotamine maailma tagasi kiviaega.

Kliima soojenemise piiramine 1,5 kraadini võeti eesmärgiks juba 2015. aasta Pariisi kliimakonverentsil. Rohkem kui 100 riiki toetab juba fossiilkütuste kasutamise järkjärgulist lõpetamist.

Sultan saab aga asjast teistmoodi aru. Al Jaber tegi oma vastuolulised kommentaarid 21. novembril, kui vastas ÜRO kliimamuutuste endise eriesindaja Mary Robinsoni küsimustele, vahendas The Guardian.

"Me oleme kriisis, mis kahjustab naisi ja lapsi rohkem kui ükski teine kriis. See on tingitud sellest, et me pole veel võtnud endale kohustust loobuda järk-järgult fossiilkütuste kasutamisest. See on otsus, mille COP28 võib teha, ja kuna olete Adnoci juht, saate selle otsuse usaldusväärsel moel vastu võtta," rääkis Robinson.

"Ma nõustusin tulema sellele koosolekule, et pidada maha täiskasvanud inimeste vestlus. Ma ei liitu mingil moel ärevaks tegeva aruteluga. Pole olemas teadust, mis ütleks, et fossiilkütuste järkjärguline kaotamine on see, mis saavutab 1,5 kraadi," vastas Al Jaber.

Robinson rääkis siis, et luges selle kohta, et Adnoc jätkab fossiilkütustesse investeeringute tegemist. Sultan vastas, et Robinson loeb meediat, mis on kallutatud ja sisaldab valeinformatsiooni. Ta väitis, et fossiilkütuste järkjärgulise kaotamise korral võib maailm tagasi libiseda kiviaega.

ÜRO peasekretär Antonio Guterres aga ütles, et 1,5 kraadi eesmärki saab saavutada ainult siis, kui maailm lõpetab fossiilkütuste kasutamise.

Teadlased süüdistavad nüüd sultanit huvide konfliktis, kuna ta on ka Araabia Ühendemiraatide riikliku naftafirma Adnoc tegevjuht.

Climate Analyticsi juht Bill Hare ütles, et kiviaega minek on fossiilkütuste sektori vana jutt, mis meenutab kliimamuutuste eitamist. Hare ütles, et fossiilkütuste järkjärguline lõpetamine parandaks lõpuks kogu inimkonna elu. Ka Suurbritannia tippteadlane David King kritiseeris sultani vastuolulist sõnavõttu.

"On uskumatult murettekitav ja üllatav kuulda kliimakonverentsi presidenti kaitsmas fossiilkütuste kasutamist. Globaalse soojenemise piiramiseks peame kiiresti heitkoguseid vähendama ja hiljemalt 2035. aastaks loobuma fossiilkütuste kasutamisest," ütles King.