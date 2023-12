Voltri õpetajate streigist: meil ei ole teist võimalust

Valitsuse pakutav palgatõus järgmiseks aastaks on neli korda väiksem õpetajate soovitust ja see tähendab, et streik tuleb ja kõige varem jaanuari alguses, ütles "Aktuaalses kaameras" haridustöötajate liidu (EHL) juht Reemo Voltri.

Valitsus nädalavahetusega õpetajate palgatõusule lisaks raha juurde ei leidnud. Õpetajate alampalk tõuseb kava järgi järgmisel aastal 3,1 ja keskmine palk 5,7 protsenti. Järgmisel aastal hakkaks õpetaja saama keskmiselt 2164 eurot kuus.

Mis on teie edasised plaanid sellist palgatõusu nähes?

No see palgatõus võrreldes meie taotlusega, 11,5 protsenti, on neli korda väiksem ja see ei ole kindlasti see, mis õpetajaid rahuldaks. 12. detsembril koguneb EHL-i volikogu ja siis me otsustame, millal streik toimub.

Nii et streik toimub?

Meil ei ole teist võimalust, kui praegune valitsus nii arrogantselt suhtub meie hariduse tulevikku. Iga-aastaselt lahkub kvaliftseeritud õpetajaid ametist, noori õpetajaid ei tule, meil on üks maailma vanemaid õpetajaskondi. See ei ole jätkusuutlik. See tähendab, et meie hariduse kvaliteet hakkab langema ja päris kiiresti. Ja seda ei tohi lubada ja õpetajad peavad hariduse eest seisma ja sellele tähelepanu juhtima.

Milline streik tuleb ja milleks peavad lapsevanemad valmis olema?

Selle, kas koolimaja või lasteaed on lahti, otsustab kooli pidaja. Kui pikk see streik tuleb, millal see täpselt tuleb, sellest me anname teada vastavalt seadusele kaks nädalat ette. Me otsustame 12. detsembril täpsemalt, kas see toimub jaanuari alguses või on natuke hiljem seda meie eesmärkide saavutamiseks mõistlik teha.

Üks asi on järgmise aasta palk, aga ka järgnevateks aastateks on oluline saada kindlustunne, mida me ka taotlesime valitsuselt, et sõlmiksime kollektiivlepingu järgmisteks aastateks. Sellele ei olnud valitsuse poolt positiivset vastust.

Kas teil ei ole hirmu, et avalik arvamus võib streigi tulekul teie vastu pöörduda?

Uuringud, mille on Norstat sügisel kaks korda läbi viinud, näitasid, et pea 70 protsenti ühiskonnast toetab õpetajate streiki, sest eestlased tahavad olla haritud rahvas ja tahavad, et nende lapsi õpetaksid kvalifitseeritud õpetajad. Ja me peame selle eest seisma, et ka tulevikus oleks hea haridus Eestis võimalik. Kui ei ole head haridust, siis ei ole ka majanduskasvu.

Mis te arvate haridusminister Kristina Kallase ettepanekust, et võtta vastu praegu pakutud 5,7-protsendine keskmise palga tõus ja praegu leppida kokku järgnevate aastate palgatõusud?

See 5,7 protsenti on koos diferentseerimisfondiga, mis ei jõua kõigi õpetajateni. 3,1 protsenti on alammäär, mis tõuseb ja selle saab õpetaja täiskohaga töötamisel ja sealt edasi tulevad juba lisaülesannete tasud. See ei ole piisav. Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist ja ta peab saama võrreldavat palka teiste kõrgharidusega töötajatega. Praegu saab õpetaja praktiliselt 30 protsenti vähem võrreldes teiste kõrgharidusega töötajatega. See ei ole jätkusuutlik.