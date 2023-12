Ministeeriumi hinnangul pole lasteaiaõpetajate streikimine seadusega kooskõlas

Tartu lasteaia Annike töötajatest suurem osa osales möödunud hoiatusstreigis, ütles lasteaia direktor. See, kas õpetajad võtavad osa ka 22. jaanuaril algavast tähtajatust streigist, on veel küsimärgi all.

"Mis puudutab seda, mis peaks hakkama toimuma 22. jaanuaril, siis selle kohta hetkel veel midagi väga kindlat öelda ei saa. Me ei ole seda veel suures ringis arutanud, aga loomulikult iga töötaja, kes soovib, siis selline tal õigus on ja seda me ka toetame," ütles Annikese lasteaia direktor Katrin Nurm.

Tartu Maarjamõisa lasteaia töötajatest osalesid hoiatusstreigis kõik 60. Tulevikusammud on aga ka Maarjamõisa lasteaias veel teadmata. Lasteaia direktori Kai Kensi sõnul on seepärast praegu ka raske öelda, mismoodi võiks lasteaia töö streigi ajal jätkuda.

"Kui ma tean, kui palju töötajatest streigib, siis vastavalt sellele ma saan avada kas valverühmi või ei pea üldse mingisuguseid ettevõtmisi tegema, võimalik, et kogu lasteaed töötab. Hetkel ma ei oska seda seisukohta öelda. Aga Covidi-perioodist on meil selline hea kogemus, et me olime valvelasteaed kõikidele Tartu linna lasteaedadele," rääkis Kens.

Lasteaiaõpetajate streik on suure küsimärgi all ka seetõttu, et riikliku lepitaja ja haridusministeeriumi hinnangul tohiksid streikida vaid üldhariduskoolide õpetajad, sest senine palgavaidlus puudutab otseselt just neid. Haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri usub, et streikida saaksid ka lasteaiatöötajad, sest nende palk sõltub kooliõpetaja palgast. Samas kinnitas ta, et kohtusse nad seda õigust taga ajades pöörduma ei hakkaks.

"Kõik tegelikult on oodatud streikima, sest kõigi palk sõltub tegelikult õpetajate töötasu alammäärast," ütles Voltri.

Tartu abilinnapea Lemmit Kaplinski rääkis, et kuna info streigist on väga värske, ei oska ta veel hinnata, kui suur osa Tartu lasteaiaõpetajatest streikima hakkab. Kaplinski tõi aga esile, et lasteaiaõpetajate palga üle ei otsusta riik.

"Tegelikult lasteaiaõpetajate palkade üle riigi tasemel ju läbi ei räägitud. Lasteaiaõpetajate palgad lepitakse kokku kohalikus omavalitsuses ja Tartu linn on alati hoidnud ja hoiab ka edaspidi lasteaiaõpetajate palkasid õpetajatega võrdsena vastava kvalifikatsiooni olemasolul," rääkis Kaplinski.