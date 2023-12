Õpetajate palgaks lubatud lisaraha pole riigieelarve eelnõusse veel jõudnud

Põhjuseks on see, et valitsusliit jõudis esmaspäeva õhtul kompromissini alles siis, kui muudatuste esitamise tähtaeg oli läbi. Riigikogu juhatus otsib nüüd lahendust.

"Eile tuli haridusminister ja ütles, et on omavahenditest leidnud kaheksa miljonit, et õpetajatele rohkem palka maksta. Meie olime sellega nõus, aga sotsiaaldemokraadid soovisid täiendavalt 1,5 miljonit kohalikele omavalitsustele, et maksta lasteaiaõpetajatele, ja seda raha ei olnud ning õigel ajal kokkulepet ei saavutanud. See tähendab seda, et hetkel on dokumendid riigikogus vanamoodi, aga käib lahenduse otsimine, kuidas seda õpetajate palgatõusu järgmise aasta riigieearvesse saada," selgitas Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo.

"Kui me tahame kolmapäeval midagi menetleda, siis dokumendid peavad olema esitatud hiljemalt esmaspäeval kella 17-ks. Kuna see sisuline otsus sündis pärast seda, kui eelarve oli juba parlamenti saadetud, siis sellisel juhul ei olnud võimalik ja ei ole ka tänasel päeval võimalik seda muudatust sinna sisse viia," ütles riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi (RE).