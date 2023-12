Omavalitsused kaaluvad, kas maksta õpetajatele streigi ajal palka

Lihtne loogika ütleb, et palka makstakse tehtud töö eest ja kui inimene on otsustanud streikida ehk panna töötegemise pausile, siis pole tal ka õigust tasu saada. See loogika Tallinnas 22. jaanuaril algava õpetajate streigi ajal ei kehti.

"Me oleme põhimõtteliselt valmis õpetajaid nende protestis toetama, mis tähendab, et me maksame ka streigi ajal palka, et õpetajad saaksid keskenduda palgaläbirääkimistele," rääkis Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

Aga seda tehakse vaid juhul, kui vähemalt algklassilastele oleks koolis tagatud alternatiivne tegevus, lasteaedades peavad olema avatud valverühmad.

"Mingi hetk tuleb ka arvestada sellega, et õpilaste ja ühiskonna huvid kaaluvad üles, seega ei saa streik lõputult kehtida," ütles Kõlvart.

Harku vald, kus õpetajate palk on juba praegu 121 protsenti Eesti keskmisest, langetab otsuse jaanuaris, kui on selgunud plaanitava streigi ulatus koolides.

"Tänasel päeval me pigem kaldume sinnapoole, et streigi ajal ma õpetajatele palka ei maksa, sest kui jätkub kõik täpselt samamoodi, et kõik saavad palka, õppetööd ei toimu, siis tekib küsimus, mis on see streigi mõte üldse," sõnas Harku abivallavanem Robert Lippin.

Oma õpetajatele lisapalka maksev Jõelähtme vald arutab neljapäeval volikogus, kas streigi ajal makstakse pedagoogidele töötasu, Lääne-Nigula vald langetab palgamaksmise otsuse neljapäeval pärast kohtumist koolijuhtidega.

Õpetajate streiki korraldava haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri sõnul tööseisaku ajal ei tulegi palka maksta, aga koolid võiks selle õpetajatele maksta tagantjärele.

"Me ei tohiks nende haridust kahjustada ja seetõttu ma loodan, et me jõuame kokkuleppele kõigis omavalitsustes, et pärast streiki õpetajad teevad oma tööd märksa intensiivsemalt, oma pere ja tervise arvelt ja siis aasta lõpuks makstakse streigi ajal kinni peetud palk lõpuks välja," rääkis Voltri.

"Mis puudutab seda intensiivsemalt andmist, siis vaadatakse seda teemat väga palju õpetaja vaatenurgast. Aga ma tooksin siiski ka selle teema, et kas õpilased on suutelised intensiivselt omandama seda puudujäävat osa, ka nendega tuleb arvestada," kommenteeris Lippin.

Alampalka saav streikiv õpetaja kaotab päevas 75 eurot. Palga asemel peaks streikija saama raha õpetajate streigifondist, kuid Voltri ei vastanud, kui palju neil reservis raha on. Samuti ei öelnud ta, kui paljusid pedagooge see fond saaks toetada.

"Oskan, aga ei ütle," sõnas Voltri.