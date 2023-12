Isamaa algatatud umbusaldusavaldus Kallasele tekitab opositsioonis pingeid

"See umbusaldusavaldus on õhus. Me ei ole saanud üheltki teiselt parteilt ammendavat vastust võimaliku toetamise kohta ja see on praegune poliitiline hetkemoment," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Eks nad vaatavad iseendasse ja hindavad seda poliitilist olukorda, millal nende meelest see taktikaliselt, kui üldse, arukas teha on," lisas ta.

Reinsalu siiski ei usu, et umbusaldusavaldus jääks esitamata. "Ei, ma seda ei usu. Ma arvan, et küsimus on ajastamises ja eks kui tekib kriitiline kriitiline valmidus seda teha, siis umbusaldusavaldus ka esitatakse. Aga erakonnad vajavad sisemise veendumuseni jõudmiseks mingit aega ja ma olen hea meelega valmis neile seda andma," lausus Reinsalu.

Helme: umbusaldusavaldus Kallasele on Isamaa tühi PR-trikk

EKRE fraktsiooni liige Mart Helme ütles, et Reinsalu ei ole neile isegi umbusaldusavalduse mustandit saatnud.

"Umbusaldusavalduse puhul käivad asjad ikkagi niimoodi, et lepitakse kokku, koostatakse tekst, kooskõlastatakse tekst, korjatakse tekstile allkirjad. Ja kui nad on nii kõvad initsiaatorid nagu Reinsalu väidab, siis nad oleks pidanud selle tekstida välja tulema, aega selleks ju küllalt olnud. Mingit teksti kuskilt välja toodud meile ei ole, mingeid meiepoolseid ettepanekuid teksti koostamiseks ei ole palutud ja allkirjade kogumist loomulikult ka sellisel juhul ei ole toimunud. Nii, et kõik see on üks Reinsalu bluff," rääkis Helme.

"See tema initsiatiiv oli ju lihtsalt üks tühi PR-trikk, et korraks esile hüpata ja jätta muljet nagu Isamaa oleks mingisugune suur opositsiooniliider ja ajaks seal asju. Tegelikkuses ei ole selle umbusaldusavaldusega kuskile edasi liigutud," lausus Helme.

Kiik: opositsioon avaldab sisuliselt iga päev valitsusele umbusaldust

Umbusaldusavaluse tekstikavandit ei ole näinud ka Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik.

"Praeguse seisuga ei ole ükski opositsioonierakond sellist teksti kavandit vähemalt meile tutvumiseks saatnud," sõnas Kiik.

Kiik märkis, et seoses valitsuse usaldusküsimustega seotud eelnõudega toimub nii-öelda umbusaldamise avaldamine valitsusele sisuliselt igal sellisel hääletusel.

"Sisuliselt iga päev parlament hääletab vähemalt mõne korra valitsuse umbusaldamise või usaldamise üle. Nii, et küsimus on selles, kui palju selline täiendav umbusalduse algatamine juurde annab," lausus Kiik.

Keskerakond algatas omaltpoolt kollektiivsele pöördumise "Kaja Kallas peab tagasi astuma!", millele on teisipäevase seisuga allkirja andnud ligi 22 000 inimest.

Reinsalu: meie seisukoht ei ole ju mingi saladus

Seda, miks Isamaa ei ole seni koostanud umbusaldusavalduse teksti, põhjendas Reinsalu asjaoluga, et nende seisukoht selles küsimuses on kõigile teada.

"See, mida me Kaja Kallasele ette heidame ei ole mingi saladus. Aga kindlasti me töö korras siis konsulteerimine nendega ja ma arvan, et kui nende põhjus on sisu formuleeringute osas, siis see ei jää mingiks takistuseks," kommenteeris Reinsalu.

ERR küsis Reinsalult, kas lähipäevil koostab Isamaa fraktsioon umbusaldusavalduse teksti mustandi ja saadab ka teistele fraktsioonidele.

"Nojah. Meie eeldus on olnud see, et me võtame põhimõttelise hoiaku selles küsimuses. Teksti kokku panemine on juba selle põhimõttelise hoiaku vormistamine," lisas Reinsalu.

Ta märkis, et Isamaa etteheited puudutavad nii Kaja Kallase idavedude skandaali kui tema poliitilist juhtimist.

Isamaa alustas peaminister Kaja Kallase umbusaldamise korraldamist 14. novembril.

Umbusaldusavalduse sisseandmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku allkirja. Isamaa fraktsioonis on kaheksa lliiget.