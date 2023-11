Opositsioon ei ole Kallase umbusaldusavalduses veel kokku leppinud

"Minu tunnetus on see, et opositsioon peaks kindlasti ühinema selle Isamaa ettepanekuga ja selle sisu on ma usun kõigile vastuvõetav. Need arutelud veel käivad, sealhulgas kindlasti ka tekstiga, aga mina küll pean õigeks seda toetada. Mulle tundub, et see jääb sinna selle vaba nädala järgsesse aega," ütles ERR-ile Keskerakonna fraktsiooni liige Jüri Ratas.

EKRE fraktsiooni liige Henn Põlluaas ütles, et EKRE soovib ära oodata, kuidas läheb valitsuse algatatud eelnõude valitsuse usaldusküsimusega sidumine ja nende hääletamine.

ERR küsis Põlluaasalt, kas EKRE on umbusaldusavaldusega liitumas. "Noh, jah. Eks me peame ju seda arutama, seda teksti ja kuidas nüüd need usaldushääletused lähevad. Kas sellel asjal on mõtet? Kaja Kallas on ju ise tahtnud kogu aeg seda umbusaldust, et see asi päevakorrast maha saada. Kas me peame talle seda rõõmu tekitama? Võib-olla on targem ikkagi neid teemasid üleval hoida, seda Vene äri ja kõiki muid asju, valetava valitsuse maksutõuse ja kõike muud. Eks me peame opositsioonierakondadega maha istuma ja seda kõike arutama," vastas Põlluaas.

"Asi ei ole tõesti edasi liikunud pärast seda, kui Isamaa selle välja kuulutas ja rohkem initsiatiivi ei ole sealtpoolt tulnud," lausus Põlluaas.

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et Isamaa on saatnud oma ettepaneku kõikidele parlamendi erakondadele ja ootab nüüd tagasisidet.

"Seni ei ole keegi ühemõttelist vastust andnud. Isamaa positsioon on siin selge, et aeg on ka poliitiliselt parlamendi hoiak määratleda peaministri usalduse küsimuses," ütles Reinsalu.

Reinsalu rõhutas, et Isamaa ei ole kindlasti initsiatiivist loobunud. "Meie initsiatiiv on vältav. Pall on kõikide teiste parlamendi jõudude käes. Küsimus sellest otsekui see, kui parlament Kaja Kallasele ei avaldaks umbusaldust, tähendaks sellele poliitilisele kriisile punkti panemist, siis enesestmõistetavalt mitte," rääkis Reinsalu.

Koalitsioonierakondadest ei ole Reinsaluni sellist tagasisidet jõudnud, et mõned nende saadikutest võiks umbusaldamist toetada. "Mul ei ole illusiooni, et praeguses Reformierakonna võimuvertikaalis julgeksid nende kaks väiksemat abijõudu koalitsioonis peaministri umbusaldamise poolt hääletada, aga ma arvan, et parlamentaarses riigis on minimaalne vastutuslävend, mida me saame tekitada, see, et kõik parlamendiliikmed peavad võtma isikliku vastutuse rahvaesindajana, kas nad toetavad peaministrit või leiavad, et ta ei sobi ametisse," lausus Reinsalu.

Isamaa alustas eelmise nädala teisipäeval läbirääkimisi riigikogus esindatud erakondadega, et algatada Kallase umbusaldamine. Sellega lubas ühineda ka Keskerakond.

Umbusaldusavalduse sisseandmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku allkirja.