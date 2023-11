Isamaa algatas umbusaldusavalduse Kaja Kallasele

Isamaa alustas läbirääkimisi riigikogus esindatud erakondadega, et algatada peaminister Kaja Kallase (Reformierakond) umbusaldamine. Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles, et Keskerakond soovib samuti Kallase lahkumist.

Isamaa riigikogu fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder saatis teiste fraktsioonide esimeestele kirja, milles kutsus neid läbirääkimistele peaminister Kallasele umbusalduse avaldamiseks. Umbusaldusavalduse sisseandmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku allkirja, Isamaa fraktsioonis on kaheksa saadikut, kellele lisanduvad kaks Keskerakonnast üle tulnud parlamendiliiget.

"Reformierakonna liikmed on end peaministri idavedude skandaalist taandanud ja öelnud, et tegu on Kaja Kallase isikliku küsimusega. See ei ole tõsi. Peaministri usalduse küsimus on Eesti riigi asi," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu pressiteate vahendusel. "Ometi ootavad sel nädalavahetusel ees Reformierakonna uue juhi valimised, kuhu on üles seatud vaid üks kandidaat. 83 päeva pärast skandaali algust tahab Kaja Kallas enda erakonnalt uut mandaati. Seega peavad reformierakondlased võtma poliitilise vastutuse ja andma selge hinnangu peaministri käitumisele," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu."

Seedri sõnul tuleb umbusaldusavaldust vaadata ka laiemas kontekstis: "Kaja Kallase umbusaldamine ei ole ainult hinnangu andmine tema tegevusele peaministrina, vaid võimaldab vabastada ka Eesti sisepoliitika ummikseisust ja annab võimaluse parlamendierakondadele poliitilisest kriisist väljumiseks."

Seedri hinnangul on Kallase isiku küsimus tekitanud Eestis poliitilise kriisi. "Kaja Kallase juhitav valitsus veab majandusvaenulikku poliitikat ning oma kommunikatsiooni parandada lubanud peaminister isiklikult on alles möödud nädalal esinenud vastuvõetamatu retoorikaga, solvates valitsuse pressikonverentsil valitsusega palgaläbirääkimisi pidavaid õpetajaid," märkis Seeder oma kirjas teiste fraktsioonide juhtidele. "Nüüdseks on riigikogu menetluses 2024. aasta riigieelarve seadus ning sellega kaasnevad seadusemuudatused, mis probleeme vaid süvendavad. Ajaaken, mil on võimalik taastada töörahu meie koolides, suunata majandust kriisist välja ja aidata parendada Eesti inimeste toimetulekut, on kiirelt sulgumas."

Kiik: Keskerakond soovib Kaja Kallase lahkumist

Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles teisipäeval ERR-ile, et Keskerakond algatas läbirääkimised umbusaldusavalduseks Kaja Kallasele juba augustis, kui vallandus idavedude skandaal.

"Meie seisukoht oli siis ja on ka praegu, et peaminister Kallas peab lahkuma," ütles Kiik. "Toona (augustis – toim.) opositsioonierakonnad olid valmis seda toetama, kaasa tulema, aga koalitsioon jäi tänase peaministri selja taha ja seetõttu me seda avaldust ka ei teinud. Et mitte tekitada olukorda, kus peaminister saab nii-öelda usaldusavalduse umbusalduse asemel," lisas Keskerakonna fraktsiooni esimees.

Tanel Kiik Keskerakonna erakorralisel kongressil Paides. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kuna umbusaldusavalduse algatamiseks on vaja 21 riigikogu liiget, siis tõenäoliselt kogutakse sellele allkirju kõigist kolmest riigikogu opositsioonifraktsioonist ehk lisaks Isamaale ja Keskerakonnale ka Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) nagu toimus suvel, märkis Kiik. "Tõenäoliselt läheb see samamoodi ka seekord, sest ükski opositsioonierakond üksinda umbusaldust algatada ei saa ja ma arvan, see poleks väga mõistlik, et me hakkame siin võidu kolmele erinevale paberile allkirju koguma," rääkis ta. "Nii et kindlasti me istume maha EKRE ja Isamaa juhtidega."

Kiik rõhutas vajadust kaasata ka koalitsioonisaadikuid umbusaldusavaldusele: "Kõigepealt arutab seda küsimust täna õhtul ka Keskerakonna juhatus, et millised on laiema võimalused peaminister Kallasele surve avaldamiseks ametist lahkuda. Sest me teame, et ainult opositsioonierakondade vastuhäältest paraku selleks ei piisa. Me tõime juba augustis välja vajaduse konsulteerida ka koalitsioonierakondadega ja nende saadikutega, kas on valmisolekut ühineda selle umbusaldusavaldusega."

Lisaks viitas Kiik ka laiemale ühiskondlikule survele praeguse valitsuse ja peaministri ametist lahkumiseks.

"Kaks kolmandikku ehk täpsemalt 68 protsenti vabariigi kodanikest toetab viimase küsitluse alusel peaminister Kaja Kallase ametist lahkumist. Nii et selles valguses oleks loogiline, et Kallas seda ka teeb," ütles ta.

Kiik ütles ka, et tema hinnangul ei ole võimalik praegust koalitsiooni enam päästa. "Minu seisukoht on, et ei ole ja selles valguses on mõistlik ka tänastel koalitsioonipartneritel selgelt välja öelda, et valitsus ei ole täitnud rahva ootusi, sealhulgas peaministri enda retoorika kui tegevus, sealhulgas koalitsioonipartnerite süüdistamine kõikvõimalikes probleemides nagu eile nägime näiteks õpetajate palga teemal, oleme varasemalt näinud siseturvalisuse valdkonnas ja muudes eluvaldkondades. Ehk heas mõttes tuleks selg sirgu lüüa ja Reformierakonnale ust näidata," leidis ta.