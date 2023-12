Kallas maksutõusudest: ma tõenäoliselt teengi poliitilist enesetappu

"Ma tegelikult tõenäoliselt teengi siin poliitilist enesetappu, sellepärast, et ma teen seda, mis on õige Eesti riigi ja tulevaste põlvede jaoks," ütles Kallas vastuseks keskerakondlase Vadim Belobrovtsevi küsimusele, kas Kallas ja Reformierakond ei tahaks anda valitsemisvastutust üle teistele poliitilistele jõududele.

"Kas te tõesti arvate, et ma tahan hästi tõsta neid makse, et ma olen mingi enesepiitsutaja? Ma lihtsalt küsin, et millised on alternatiivid? Olukorras, kus teie kõik räägite, et toetusi tuleb tõsta, palku tuleb tõsta, kõike tuleb tõsta. See tuleb maksumaksja taskust. Ja laenu ei tohi juurde võtta, sest püsikulusid ei saa sealt katta. Kuskilt seina seest raha ei tule, see ei tule välismaa onude käest, see tuleb maksumaksja taskust. See valem ei tule lihtsalt kõik koos kokku."

Kallas ütles ka, et uuest aastast 20 protsendilt 22 protsendile kasvav käibemaks on eestlaste panus kaitsekulude tõstmisel ja et see tõus ei ole märkimisväärne.

"Ma tulen just Euroopast, kus need arutelud on. Julgeolekuolukord on erakordselt keeruline, see ei ole kogu meie iseseisvusaja jooksul olnud nii keeruline. Me peame seetõttu tegema otsuseid, mis suurendavad meie julgeolekut. Me peame neid tegema tulevikku vaadates. Jah, see ei ole midagi käegakatsutavat täna, aga kui me neid kulutusi ei tee julgeolekusse, siis uskuge mind, me saame seda kõik omal nahal tundma. Nii et kaheprotsendiline käibemaksu tõus ei ole tegelikult märkimisväärne."

Kallase sõnul on opositsioonis praegu olla suurepärane, sest valitsus peab tegema ebapopulaarseid otsuseid, mida opositsioon saab lihtsalt kritiseerida ega paku alternatiive, kust kokku hoida.

"Kui me võtame laene, siis laenuintressid on läinud nii kõrgeks, et 2027. aastal puhtalt nende laenude põhjal, mis meil praegu olemas on, me maksame intressi, mis on suurem kui kogu kultuuriministeeriumi eelarve. Ehk siis kogu raha, mis me paneme teatritesse, sporti, mis me paneme kultuuri, on väiksem, kui see raha, mida me maksame pankadele intressi näol. Ma küsin teilt, mis on alternatiiv ja ma olen tõesti väga valmis seda alternatiivi kuulama, mis oleks ka vähem valulisem mulle isiklikult."

Kallas võttis teemaks ka toetuse, mida ta sai hiljuti Reformierakonna esimehe valimistel.

"Te ütlete, et minu toetus erakonna liikmete hulgas on tagasihoidlik. Minu meelest minu toetus, 64 protsenti vist, on kõrgem, kui näiteks Isamaa esimehe toetus oma erakonnas, kui niimoodi võtta. Aga see ei ole ju oluline."