Karis: ma ei anna mingeid lubadusi seaduste tagasilükkamise kohta

President Alar Karis ütles kolmapäeval pärast kohtumisi riigikogu fraktsioonijuhtidega, et ta ei saa anda mingeid lubadusi selle kohta, kas mõni seadus jääb välja kuulutamata või mitte. Karis kutsus erakondi üles riigikogus kokkulepet leidma.

"Tahtmist kokku leppida peab olema kõigil riigikogu erakondadel. Siin ei ole opositsiooni ja koalitsiooni, on üks riigikogu ja selle ühe riigikogu töövõime," ütles Karis pöördumises.

Karise sõnul teevad lõputud ööistungid rahva esinduskogu sisutühjaks.

"Me kõik saame aru, et erakorralisi parlamendivalimisi nüüd ei tule. Praegune riigikogu suudab igal juhul moodustada enamusvalitsuse ja vastu võtta riigieelarve," lausus president.

Karis märkis, et riigikogu erakondade esindajatest kinnitas talle enamus, et nad tahavad jätta selja taha riigikogu tööd halvava lausobstruktsiooni ja samuti seaduste vastu võtmise läbi usaldusküsimustega sidumise.

Kui riigikogu kokku leppida ei suuda, siis kestab praegune patiseis Karise sõnul veel 3,5 aastat, kuni järgmiste riigikogu valimisteni.

"Mis puudutab valitsuse usaldusega seotud seadusi, siis esiteks hindan ma nende puhul kooskõla põhiseadusega. Teiseks tahan näha, kui palju on need tõesti sisuliselt seotud riigieelarvega. Alles pärast seda saan teha otsuse, kas ühe või teise seaduse sidumine usaldusküsimusega oli põhjendatud või mitte," ütles Karis.

"Mingeid lubadusi ette anda, et mingi seadus saab tagasi lükatud või mitte, ma anda ei saa," sõnas Karis.

Riigikogu patiseisu lahendamiseks kutsus Karis erakondi üles ise kompromissi pakkuma ja mitte ootama kompromissi teistelt.

Karis ütles veel, et lisaks opositsioonierakondade esindajatele, oli ka koalitsioonierakondade esindajate seas neid, et peaministri tagasiastumine võiks aidata olukorda lahendada.

ERR-i ajakirjanik Madis Hindre küsis peaminister Kaja Kallase öeldu kohta, et see, kas eelnõu on seotud riigieelarvega või mitte, ei saa olla põhiseaduse järgi aluseks, kas valitsuse usaldusega seotud eelnõu kuulutatakse seadusena välja või ei kuulutata.

"Kindlasti saab," vastas sellele Karis. "See on avalik presidendi seisukoht," rõhutas ta.

Karis rõhutas, et ainuke seadus, mida üldse saaks usaldusküsimusega siduda on riigieelarve seadus.