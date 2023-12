Karis: Kallase lahkumist toetanud poliitik võiks ise välja tulla

President Alar Karise sõnul jääb ta enda varasemate sõnade juurde, et koalitsioonierakonna esindaja väljendas presidendiga kohtudes arvamust, et riigikogu punnseisu lahendus võiks olla peaminister Kaja Kallase tagasiastumine. Karise sõnul võiks see poliitik ise selle välja öelda.

"Ma jään enda juurde, mis ma ütlesin: mitte ainult opositsiooni esindajad ei olnud seda meelt või ei väljendanud seda mõtet," ütles Karis reedel ERR-ile.

Täpsustavale küsimusele, kes see koalitsiooni esindaja siis oli, vastas Karis: "Ma arvan, et selle ütleb see inimene ise välja. Kui ta peab seda vajalikuks. See ei ole mina. Mina kajastasin õhustikkku, mis nendel kohtumistel oli."

Teema tuli jutuks ka Vikerraadio reedeses pikemas intervjuus, kus saatekülaliseks oli Karisega kohtunud SDE riigikogu fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovski.

"Mul ei ole kindlust, et see (Kaja Kallase tagasiastumine – toim) lahendaks seda, aga kindlasti ta mingit dünaamilist muutust poliitikas kaasa tooks, kui valitsus muutuks või vahetuks," sõnas Ossinovski.

President Alar Karis kohtus teisipäeval ja kolmapäeval parlamendierakondade esindajatega ja kutsus selle järel kokku pressikonverentsi, kus muuhulgas ütles: "Aga oli ka erakonnajuhte, ja mitte ainult opositsioonist, kes arvasid, et peaministri tagasiastumine võiks olla üheks lahenduseks, et siit edasi minna."

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil eitasid nii SDE juht Lauri Läänemets kui ka Eesti 200 asejuht Kristina Kallas, et nende erakonnast selline sõnum presidendile võis minna.

Ka presidendi kantselei kommunikatsiooniosakond ei soovinud avalikustada, kes Kallase tagasiastumise ettepaneku välja käis.

"Vabariigi Presidendi algatusel toimunud sisepoliitika arutelul, kus riigipea kohtus kõigi parlamendierakondade esindajatega, esitasid poliitikud erinevaid ideid, mis võiksid viia riigikogu normaalse töö taastamiseni või sellele kaasa aidata. Kõik need olid usalduslikud vestlused, mille puhul ei pea võimalikuks hakata siduma kokku presidendi külaliste nimesid ja täpseid tsitaate," vastati VPK-st.

President Alar Karisega kohtusid opositsioonist Isamaa esimees Urmas Reinsalu, Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja EKRE esimees Martin Helme. Koalitsiooni poolelt kohtusid presidendiga Erkki Keldo (Reformierakond), Toomas Uibo (Eesti 200) ja Jevgeni Ossinovski (SDE). Eelmisel nädalal kohtus president ka riigikogu esimehe Lauri Hussariga (Eesti 200).