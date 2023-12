Saksamaa vasakpoolsed jäid parlamendifraktsioonist ilma

Saksa vasakpoolse erakonna Die Linke (Vasakpartei) parlamendifraktsioon lakkas kolmapäeval olemast. Põhjuseks on mitme tähtsa parlamendiliikme otsus moodustada uus vasakpopulistlik partei.

Die Linke on Ida-Saksamaad aastakümneid valitsenud kommunistliku võimupartei õigusjärglane. Viimastel aastatel püüdis aga erakond ennast mõõdukamana näidata ning kõnetada noori valijaid.

Sellega polnud rahul erakonna prominentne liige Sahra Wagenknecht, kelle sõnul hoolib nüüd erakond rohkem kliimamuutustest kui töölisklassist.

Seetõttu avalikustas Wagenknecht oktoobris uue vasakpopulistliku erakonna loomise plaani. Koos temaga lahkus veel üheksa Die Linke parlamendiliiget. Erakonna uueks nimetuseks valiti "Sahra Wagenknechti Liit."

Wagenknecht lubab ajada oma endisest koduparteist märksa rangemat sisserändepoliitikat. Lisaks süüdistavad oponendid uut erakonda kremlimeelsuses, sest selle lubaduste hulka kuulub suhete parandamine Venemaaga Ukrainas toimuvale sõjale vaatamata ning Vene fossiilkütuste impordi taastamine, kirjutab Politico.

Erakonna killustumise järel jäi Die Linke Bundestagi fraktsiooni ainult 28 liiget, millest ei piisa fraktsiooni moodustamiseks. Bundestagi reeglite järgi peab fraktsioonis olema vähemalt 37 saadikut. Seetõttu jääb erakond ilma fraktsiooni staatusega kaasnevast riiklikust rahastusest ning selle saadikutele jääb senisest vähem õigusi parlamendis sõna võtta.

"See on ajalooline kaotus Die Linkele," kirjutas nüüd olemast lakanud fraktsiooni juht Dietmar Bartsch sotsiaalvõrgustikus X (varem Twitter). Ta lisas, et ainult paremtsentristlikest kristlikest demokraatidest ja parempopulistidest koosnev opositsioon pole piisav.

"Vasakpoolseid on vaja peamise sotsiaalse opositsioonina," ütles Bartsch.

Die Linke toetus arvamusküsitlustes kõigub nüüd kolme protsendi lähedal, mis pole piisav parlamenti pääsemiseks. Saksamaal kehtib viieprotsendiline valimiskünnis.

Wagenknechti uue erakonna potentsiaalist on vähe teada. Uuringud näitavad, et ta suudab kõnetada osasid parempopulistliku partei AfD valijaid, vahendab Euractiv.

Nii Die Linke kui Wagenknechti partei hakkavad konkureerima üksteisega järgmise aasta juunis toimuvatel Euroopa Parlamendi valimistel, mis peaksid näitama, kui palju toetust on Die Linkel järele jäänud ning kui paljusid valijaid suudab vasakpopulist Wahenknecht kõnetada.