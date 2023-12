Analüütikud ootavad tuleval aastal euribori mõõdukat langust

Oma kodulaenu intressimakses saavad langenud euriborist rõõmu tunda esialgu veel vähesed, kuid mõne kuuga jõuab see järjest rohkemateni.

"Ta veel nii ei mõju. Ainult neile, kes täna laenulepinguid sõlmivad, siis neile lepingus tuleb see madalam euribor. Euribor muutub laenulepingutes reeglina iga kuue kuu järel. Kel oli fikseeritud siis, kui oli kõrgem, on ta tiba kõrgem, aga on oodata, et ta järgmise muudatusega jõuab see ka nendeni," ütles Swedbanki eluasemelaenude valdkonna juht Anne Pärgma.

Eeldatavasti langeb euribor lähiajal veelgi. "Praeguste prognooside järgi on näha, et euribor liigub allapoole. On juba alla nelja ja arvatavasti järgmise aasta kevade poole kuskil 3,5 ringis või veidi ülespoole, aga jah, euribor tuleb allapoole," ütles Pärgma.

Redgate Wealthi investeeringute juht Peeter Koppel nendib, et ootused intressimäära ja koos sellega ka euribori languseks on kasvanud.

"See liikumine on olnud erakordselt kiire ja kui vaatame veel seda, milline arvatakse euribor või tegelikult keskpanga suunav intressimäär olevat järgmise aasta oktoobris, siis räägime juba tasemest 2,5-2,8 protsenti. Mitte eriti kaua tagasi oli see veel kolm ja veel rohkem aega tagasi erilisest langusest peaaegu ei räägitudki," ütles Koppel.

Koppel ootab huviga, millise signaali annab Euroopa Keskpanga juht Christine Lagarde oma sõnavõtus järgmisel nädalal.

"Inflatsioon on väga kiiresti alla tulnud ja kui vaatame Euroopa majanduse seisu, siis nii ettevõtted on üsna pessimistlikud kui ka tarbijad on pessimistlikud. Majanduse temperatuur kukub päris kiiresti ja seetõttu need spekulatsioonid intressilanguse kohta ongi tekkinud," sõnas Koppel.

"Kui vaadata keskpanga perspektiivist, siis ma arvan, et nad ei kiirusta seekord intressimäärade alandamise tsükli algusega just põhjusel, et inflatsiooni ulatus oli nii suur, et nad ei taha riskida sellega, et inflatsioon uuesti üles läheb," ütles varahaldusfirma Avaron investeeringute juht Peter Priisalm.

Priisalm oletab, et enne otsuse tegemist tahab Euroopa Keskpank ära oodata jaanuari inflatsiooni näitajad. Novembris oli euroala inflatsioon 2,4 protsenti.