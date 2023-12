USA esitas Hunter Bidenile üheksa maksudest kõrvalehiilimise süüdistust

USA võimud on juba aastaid uurinud Hunter Bideni välismaist äritegevust. 56-leheküljelises dokumendis leiab eriprokurör David Weiss, et Hunter Biden ei maksnud nelja aastase perioodi jooksul vähemalt 1,4 miljoni dollari ulatuses föderaalseid makse. Võimude teatel tegeles Hunter Biden maksudest kõrvalehoidmisega ja see toimus aastatel 2016-2019, vahendas The Wall Street Journal.

Prokuratuur teatas, et Hunter Biden elas pillavat elustiili, kulutas selleks palju raha ja ei maksnud seetõttu korralikult makse.

Süüdistus viitab, et Hunter Biden sai raha Ukrainast, Rumeeniast ja Hiinast. Raha laekus siis Hunter Bideni USA-s asuvale pangakontole.

Veel sel suvel jõudis Hunter Biden prokuratuuriga kokkuleppele, mille kohaselt pidi end tunnistama süüdi föderaalse tulumaksu maksmata jätmises. Hiljem see kokkulepe tühistati ning Hunter Bideni advokaat Abbe Lowell ütles, et Weiss andis järele vabariiklaste survele. Lowelli sõnul on süüdistused poliitiliselt motiveeritud.

"Kui Hunteri perekonnanimi poleks Biden, siis faktide põhjal poleks Delaware'is ja nüüd Californias süüdistusi esitatud," ütles Lowell.

Süüdistused tagavad nüüd, et Hunter Bideniga seotud menetlus mängib 2024. aasta USA presidendikampaanias suurt rolli, kuna Joe Biden kandideerib taas presidendiks.

Weissi nimetas ametisse endine president Donald Trump, kes samuti kandideerib taas presidendiks. Trump on peale ametiaja lõppu saanud juba neli ametlikku süüdistust.