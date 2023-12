Saksa luure liigitas AfD piirkondliku haru ekstremistlikuks

Saksa siseluureamet teatas reedel, et on kinnitanud parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) Saksimaa haru äärmusorganisatsiooni staatuse.

AfD Saksimaa haru on kolmas parteiga seotud kohalikest organisatsioonidest, mis on ekstremistlikuks tunnistatud. Varem on selle sildi saanud Saksi-Anhalti ja Tüüringi liidumaa harud.

Ekstremistlikuks liigitamine annab luureteenistustele lisavolitused rühmituste jälgimiseks ning telefonide pealtkuulamiseks ja agentide kasutamiseks.

Samal ajal on AfD populaarsus Saksamaal kasvanud, tõuke on selleks andnud sisserände kasv, kiire inflatsioon ja majandusseisak.

Praegu ületab AfD toetus Saksamaal 20 protsendi piiri, millega jäädakse alla ainult paremtsentristlikule CDU/CSU liidule. AfD on enim toetatud erakond kõikides endise Ida-Saksamaa liidumaadel, välja arvatud Berliini linnas.

Saksimaa liidumaa luurejuht Dirk-Martin Christian ütles otsusest teatades, et AfD liidumaa organisatsiooni põhiseadusvastased eesmärgid on kinnitust leidnud.

Aastaid organisatsioonil silma peal hoidnud luureamet süüdistab selle juhtliikmeid paremäärmuslikes avaldustes, migrantide ja rahvusvähemuste halvustamises, mis on vastuolus põhiseadusega.

Seesuguse rassistliku suhtumise juured on natsiideoloogias, ütles luureamet ja süüdistas AfD Saksimaa haru ka antisemitismis.