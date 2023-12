Võrklaev: eelarve tuleb koostada majandusprognoosile vastavalt

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütles "Aktuaalses kaameras", et kuigi majanduse olukord on majandusprognoosi avaldamisest alates halvenenud, siis riigieelarve tuleb koostada siiski majandusprognoosist lähtudes.

Võrklaeva sõnul on majandusprognoos eelarve aluseks ning kuigi majandusolud võivad muutuda, tuleb eelarve koostada prognoosile vastavalt. "See, mis elu järgmisel aastal toob, kas olukord läheb keerulisemaks, selgub siis kui see aeg käes on ja siis tuleb neid otsuseid teha," ütles ta.

"Mina ise olen seda meelt väga, et riigieelarves tuleb olla kulude vaates konservatiivne. Loomulikult keerulistel aegadel – seda enam kui on oht, et maksulaekumised võivad tulla madalamad – tuleb iga kulu ka järgmisel aastal hinnata ja mõelda, kas seda teha on vaja," ütles Võrklaev.

Võrklaeva sõnul võib oodata, et tuleva aasta investeeringud ka aitavad Eesti majandust, ta nentis et kerge ei ole ei Eesti inimestel ega valitsusel.

2025. aasta eelarvet sooviks Võrklaev koostada samamoodi nagu tuleva aasta eelarvet. "Ehk kevadel arutada suuremad muudatused läbi, kui majandusprognoos tuleb, vaadata, mis on see seis, et anda inimestele kindlus ja selge arusaam, mis 2024. aasta sügisel 2025. aasta eelarve vaates tuleb," ütles Võrklaev.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovski ütles, et järgmine maksupakett peaks keskenduma jõukamatele ehk näiteks vara maksustamisele ja OÜ-tamise piiramisele.

Võrklaev Ossinovskiga ei nõustu ning sõnas, et viimastel aastatel on palju väiksema sissetulekuga inimeste tulusid suurendanud. Ta tõi näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõusu ja maksuküüru kaotamise.

"Kui vaadata, kus on Eesti inimestel raha, siis pigem on see keskklassi käes. Igasugused täiendavad maksumuudatused lööks just keskklassi," ütles Võrklaev.