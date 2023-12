Madise: ka õigustatud obstruktsioon ei tohi kasvada kuritahtlikuks

"Obstruktsioon - sadade muudatusettepanekute esitamine, pikkade kõnede pidamine, vaheaegade võtmine jms – on oluline valijate eest seismise vahend. Riigikogu ummistamisega seistakse mõne konkreetse, suurte majanduslike mõjudega või muul põhjusel esindatavale valijarühmale kõvasti korda mineva eelnõu vastu. Seda on alati tehtud, sundüürnikest abielureferendumini. Paremal juhul leitakse kompromiss, mis tajutavat ebaõiglust mahendab; kui see ei õnnestu, siis näidatakse kogu valijaskonnale, et on vastandlikud huvid ja enamus jäi peale pikka vaidlust peale. Seda vahendit ei tohi kuritarvitada," kirjutas Madise.

Ta nentis, et püüdes ummistada riigikogu tööd varasuvest märtsini, ei võimaldata normaalselt vastu võtta mitte ühtki seadust, ka neid mitte, mille vajalikkuses ollakse ühel meelel (hiljuti nt rasedate haigushüvitise parandamine).

"Kui pidada pelgalt erakorraliste valimiste saavutamisele suunatud kuudepikkust obstruktsiooni põhiseaduspäraseks, tähendaks see erakorralisi valimisi pea igal aastal ja viiks põhiseadusliku korra kokkuvarisemiseni. Seega võiks kujunenud seisus olla õigustatud aasta riigieelarve ja sellega oluliselt ning vahetult seotud seaduseelnõude usaldusega sidumine, kui muid kasutatavaid võimalusi ei ole," lausus Madise.

Madise märkis, et põhiseaduslikku korda ohustava seisu tekkes on paraku osa kõikidel fraktsioonidel. "Mäletatavasti asuti kevadel "võitja võtab kõik, kaotaja kaotab kõik" vaimus kokku lepitud reegleid ja häid tavasid rikkudes läbi suruma olulise mõjuga seadusi. Kuulutati, et "võitjal on õigus oma programm ellu viia". See võib ehk nii olla USA-s ja Suurbritannias, kus parlamendi roll ongi teistsugune, mitte aga proportsionaalse valimissüsteemiga parlamentaarses riigis," kirjutas õiguskantsler.

"Kokkuleppedemokraatias tuleb püüda suurtele muudatustele leida võimalikult lai toetus, ühiskonda arendada samm-sammult, nõnda, et ei teki väga teravaid vastasseise ega üldrahvalikku vimma oma riigi vastu. Opositsioon reageeris riigikogu tasalülitamisele õigustatult obstruktsiooniga, mis paraku kasvas üle põhiseadusliku korra ründamiseks," lisas Madise.

"Miks nii läks? Võimalik, et Eesti ühiskonnas on liialt levinud hoiak, mille kohaselt mõistlikkust, teistega arvestamist, koostööd, vastutulekut peetakse nõrkuseks. Seda nii praeguse opositsiooni kui ka koalitsiooni toetajate seas," sõnas Madise.

Ta jätkas: "Mis juhtuks, kui koalitsioon nõustuks näiteks vaenukõne seadusest loobuma ja näiteks automaksu määra poole võrra kahandama, vältimaks selle võimalikku konfiskatoorset (vara võõrandamine riigi kasuks - toim.) iseloomu? Kas koalitsiooni kiidetaks riigimeheliku sammu eest? Kas kiidetaks tugevuse eest, sest tugevus on just paindlikkus, mõistlikkus, võime kokku leppida?"