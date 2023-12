Oluline teisipäeval, 12. detsembril kell 6.35:

- israeli kaitseminister: järgmine sõjaoperatsiooni etapp võib alata lähinädalatel;

- Iisraeli kaitsevägi liigub Khan Yunise linna keskossa;

- ÜRO Peaassamblee hääletab Gaza mittesiduva resolutsiooni üle;

- Iisrael ei välista leppe sõlmimist šiiarühmitusega Hezbollah.

Iisraeli kaitseminister: järgmine sõjaoperatsiooni etapp võib alata mitme nädala pärast

Iisraeli kaitseministri Yoav Gallanti sõnul hakkab järgmine Gaza sõjaoperatsiooni faas seisnema järelejäänud üksikute vastupanu osutavate Hamasi liikmetega võitlemises. See faas oleks madala intensiivsusega ning see võib alata mitme nädala pärast, kui lõpeb praegune sõjategevuse faas.

Samas ütles Gallant, et Iisrael ei kavatse sõjalist operatsiooni lähiajal lõpetada, ning madalama intensiivsusega sõjategevus võib jätkuda veel kuid.

Iisraeli kaitsevägi liigub Khan Yunise linna keskossa

BBC vahendab, et öösel vastu teisipäeva liikusid Iisraeli kaitseväe tankid Lõuna-Gazas asuva Khan Yunise kesklinna poole.

Iisraeli peaministri sõnul hakkasid Hamasi terroristid end Iisraeli kaitseväele vangi andma ning tegemist on äärmusrühmituse "lõpu algusega". Samas ütles üks BBC-ga suhelnud analüütik, et tegemist on liiga optimistliku väitega.

Iisraeli kaitsevägi käskis Khan Yunises viibivatel tsiviilisikutel liikuda al-Mawasi piirkonda, kuid pagulasorganisatsioonide sõnul on tegemist liiga väikese alaga paljudele enklaavi sees ümberasustatud inimestele põhivajaduste tagamiseks. Samuti on ÜRO Palestiina pagulaste eest vastutava ameti sõnul olukord humanitaarabiga kriitiline kogu Gazas.

ÜRO Peaassamblee hääletab Gaza mittesiduva resolutsiooni üle

ÜRO Peaassamblee hääletab teisipäeval mittesiduva resolutsiooni üle, millega nõutakse viivitamatut humanitaarrelvarahu Gazas.

ÜRO Julgeolekunõukogu on selles osas endiselt ummikseisus.

USA, üks viiest Julgeolekunõukogu alalisest liikmest, kasutas reedel oma vetoõigust, et peatada viimane relvarahu nõudmise eelnõu.

Peaassamblee president Dennis Francis saatis pühapäeval ÜRO 193 liikmesriigile kirja, mille kohaselt 22-liikmeline Araabia Grupp ja 57-liikmeline Islamikoostöö Organisatsioon taotlesid erakorralise istungi kokkukutsumist.

Palestiina suursaadik maailmaorganisatsiooni juures Riyad Mansour ütles, et teisipäeval peaassambleel hääletusele tulev eelnõu on samasugune nagu julgeolekunõukogu eelnõu, mille USA reedel vetostas. Mansour lisas, et eelnõu toetab 103 riiki ning ta loodab, et peaassamblee hääletusel toetajate arv kasvab.

Peaassambleel vastu võetud resolutsioonid ei ole õiguslikult siduvad ja neid ei saa vetostada.

Iisrael ei välista leppe sõlmimist šiiarühmitusega Hezbollah

Iisrael ei välista leppe sõlmimist šiiarühmitusega Hezbollah, mis sisaldaks sätet julgeolekutsooni loomiseks Liibanoni piiri äärde, vahendas esmaspäeval telekanal Al-Arabiya viitega Iisraeli kaitseministrile Yoav Gallantile.

"Iisraeli kaitseminister ütles, et tema riik on avatud võimalikule kokkuleppele, kui see hõlmab Liibanoni piiri äärset julgeolekutsooni ja muid julgeolekutagatisi," seisis uudises.

Iisraeli sõjaaegse valitsuskabinetiga liitunud opositsiooniliider Benny Gantz pidas omalt poolt varem päeval telefonivestluse USA välisministri Antony Blinkeniga, milles teatas, et rahvusvaheline üldsus peab mõjutama Liibanoni võime, et nad teeksid lõpu rühmituse rünnakutele Iisraeli vastu.