New Hamspshire'i kuberner Sununu avaldas toetust Nikki Haleyle

New Hampshire'i osariigi kuberner Chris Sununu avalikustas, et ta toetab vabariiklaste presidendikandidaadina Lõuna-Carolina ekskuberneri Nikki Haleyt. Sununu toetus on oluline, sest New Hampshire on üks esimesi osariike, kus toimuvad USA vabariiklaste eelvalimised.

Sununu avalikustas oma eelistuse ühisel kampaaniaüritusel Haleyga. Ta ütles, et Haley on kõige tugevam kandidaat ning temaga koos saavad konservatiivid võita.

Vabariiklaste eelvalimised algavad 15. jaanuaril hääletusega Iowas ning juba 23. jaanuaril langetavad oma otsuse New Hampshire'i valijad.

FiveThirtyEight analüütikute koostatud küsitluste keskmise järgi juhib New Hamshire'is endine USA president Donald Trump 45 protsendiga valijate toetusest, samas kui Haley jääb teisele kohale 19 protsendiga. Nüüd loodab Haley, et osariigis populaarse kuberneri toetus võimaldab muuta konkurentsi Trumpiga tasavägisemaks.

Sununu on tuntud vabariiklaste seas kui sage Trumpi kriitik ning tema toetusele lootsid mitmed vabariiklaste kandidaadid. Haley kasuks langetatud kuberneri otsus on valusaks tagasilöögiks Florida kubernerile Ron DeSantisele ja New Jersey ekskubernerile Chris Christie'le.

Haley on järjekindlalt tõusnud üleriigilistes küsitlustes, kuid tema kampaania tuumik on suunatud ennekõike New Hampshire'ile ja Lõuna-Carolinale.

Lisaks Sununule toetavad Haleyt mitmed mõjukad USA miljardärid, kelle rahaline tugi võimaldab Haleyl oma kampaaniat laiendada. Novembris avaldas talle ametlikult toetust miljardäri Charles Kochi poliitiline organisatsioon AFP, mis on kogunud kümnete miljonite dollarite jagu annetusi, mida saab kasutada Haley reklaamimiseks. Haleyle avaldas toetust isegi demokraadist miljardär Jamie Dimon.

DeSantis ja samuti vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgiv ettevõtja Vivek Ramaswamy kritiseerisid mõjukate ja jõukate toetust Lõuna-Carolina ekskubernerile viimasel vabariiklaste debatil. Haley ütles, et kriitikud on lihtsalt kadedad.

Samas ei pruugi Haleyl heast esinemisest New Hampshire'is piisata. Varem avaldas toetust DeSantisele Iowa kuberner Kim Reynolds ning osariigi vabariiklased hääletavad nädal enne New Hampshire'i elanikke.

Siiski juhib ka Iowa küsitlustes Donald Trump, kelle toetus on seal keskmiselt 47 protsendi ringis. DeSantist toetab 20 protsenti Iowa vabariiklastest ja Haleyt 15 protsenti.