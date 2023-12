Berliin: Hamas kavandas rünnakuid juudisihtmärkide vastu Euroopas

Kolm meest, koos ühe Hollandis kinni võetud kahtlusalusega, olid alustanud relvapeidiku ettevalmistamist Saksamaa pealinnas, et hoida relvi valmis võimalikeks terrorirünnakuteks juudi institutsioonide vastu Euroopas, ütlesid Saksa föderaalprokurörid.

Politsei võttis Berliinis kinni Egiptuse kodaniku Mohamed B. ning kaks Liibanonis sündinud meest, Abdelhamid Al A. ja Ibrahim El-R. Rotterdamis võeti kinni Hollandi kodanik Nazih R. Sama isiku vastu tundsid huvi ka Taani võimud, vahendas BBC.

Saksa võimud kahtlustavad, et vahistatud isikud on olnud Hamasi kauaaegsed liikmed. Prokuröride sõnul olid nad tihedalt seotud Hamasi relvastatud tiiva Ezzedine al-Qassami Brigaadide juhtkonnaga.

"Me kasutame kõiki õiguslikke vahendeid nende vastu, kes ähvardavad juutide elusid ja Iisraeli riigi olemasolu," ütles Saksa siseminister Nancy Faeser.

Taani politsei pidas terrorivastases haarangus kinni kolm inimest

"See oli grupp, mis kavandas terroriakti," ütles PET-i operatiivjuht Flemming Drejer.

"Osa vandenõuga seotud isikuid on välismaal," lisas Drejer.

PET ja mitme ringkonna politseinikud tegid kinnipidamisi varahommikul mitmes Taani piirkonnas, ütles politsei.

PET hindas ohu viieastmelise skaala neljanda astme vääriliseks.

"Operatsioon viidi läbi terrorirünnakuks valmistumise kahtluse alusel," ütles julgeolekuteenistus.

Politsei suurendas kohalolekut Kopenhaagenis, kuid kinnitas, et olukord pealinnas ei ole ohtlik.

Peaminister Mette Frederiksen ütles, et operatsioonid näitavad, millises olukorras Taani on.

"Oleme mitu aastat täheldanud, et on inimesi, kes elavad Taanis, aga ei soovi meile head, kes on meie demokraatia ja meie vabaduse ning Taani ühiskonna vastu," ütles Taani peaminister.

Suvel koondus mitmes moslemiriigis viha Taanile ja Rootsile, sest neis riikides põletati avalikult koraane. Taani oli sunnitud võtma detsembri alguses vastu seaduse, mis keelab pühakirjade põletamise, katki rebimise ja muul moel rüvetamise.