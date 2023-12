Euroopa Liit alustab Ukrainaga liitumisläbirääkimisi

Brüsselis algas neljapäeval aasta viimane Euroopa Ülemkogu, varem lubas Ungari peaminister Viktor Orban vetostada Ukrainaga liitumisläbirääkimiste alustamise. Neljapäeva õhtul siiski selgus, et EL alustab Ukrainaga liitumisläbirääkimisi.

Michel teatas veel, et Gruusiale anti Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…