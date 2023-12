Mihkelson: aluslepingud võimaldavad Ungari hääleõiguse peatamist

Mihkelson märkis, et ülemkogul osalejad olid kõigele vaatamata optimistlikud, et võib-olla tuleva aasta esimese kuu jooksul on võimalik Ungari meelt muutma panna ja jõutakse Ukraina abipaketis kokkuleppele.

"Aga kas me siis nii liigumegi Euroopa Liidus edasi, et kogu aeg on miinid nii-öelda tee peal ees ja peame kogu aeg mõtlema, kuidas Ungarit veenda 26 riigi seisukohtadega ühinema. See kindlasti paneb mõtlema, kas mitte seesama samm, mida Ungari ise vabatahtlikult tegi, et loobus mõneks hetkeks hääleõigusest, kas see ei ole tee, kuidas jõuda lõpuks lahendusteni. Et Euroopa Liit suudaks kiirelt ja ja otsustavalt käituda ajal, kus Euroopas käib suur sõda."

Mihkelson ütles, et ühehäälsusest loobumine ja otsuste vastuvõtmine häälteenamusega on teema, kus eeskätt väikeriikidel, sh Eestil on siiani olnud skeptiline suhtumine.

"Aga on ka muidugi neid seisukohti kõlanud, et kas mitte ei peaks Ungari suhtes algatama hääleõiguse peatamise protseduuri. Seda aluslepingud võimaldavad, kuigi seda pole kunagi tehtud. Ja arusaadavalt tekib ikkagi lõppkokkuvõttes küsimus, miks Orban käitub nii, nagu ta käitub. Kas ta tõesti teenib sellega Venemaa huvisid? Ta on ju ainuke valitsusjuht Euroopa Liidus, kes on kahe aasta jooksul Putiniga isiklikult kohtunud. Tema tegevused on väga arusaamatud ja teenivad ainult ja üksnes Venemaa huvisid."

Mihkelsoni sõnul ei tööta Ungari vastu mitte ainult Ukraina abipaketile, vaid ka uutele ja senisest karmimatele sanktsioonidele Venemaa vastu.

"Sisuliselt ollakse Brüsselis arvamusel, et Ungari praegu blokeerib kõik vähegi tugevamad katseid sanktsioone tugevdada. Ja eks see paneb meid kõiki ikkagi mõtlema, kas selline partner on praegusel kriitilisel ajahetkel meiega ühes paadis. Ja kas need jõupingutused, mida pidevalt tehakse ning mis on väga väsitavad ja kulutavad meid ajal, kus peaksime maksimaalselt keskenduma Ukraina toetamisele. Kas need pingutused nii-öelda väärivad küünlaid," sõnas Mihkelson.