EL ja USA leppisid kokku kaitsetollide taaskehtestamise edasilükkamises

USA kehtestas kaitsetollid EL-i terasele vabariiklase Donald Trumpi administratsiooni ajal ning EL vastas omapoolsete tollide kehtestamisega mitmele USA tootegrupile. 2021. aastal leppisid demokraadist USA presidendi Joe Bideni administratsioon ja Ursula von der Leyeni juhitud Euroopa Komisjon vastastikuste tollide ajutises peatamises.

USA kasutab nüüd kaitsetollide asemel kvooti EL-i terase impordile ning kvoodi ületava terase eest tuleb EL-i terasetootjatel maksta umbes 350 miljonit eurot aastas.

EL-i poolsed tollid pidid taas jõustuma alates esimesest jaanuarist. Neljapäeval ütles aga Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Valdis Dombrovskis Financial Timesile, et osapooled nõustusid tollide kehtimise peatamise pikendamises.

Kuigi Dombroskis ei öelnud, kui pikaks ajaks kehtib kokkulepe, ajalehe andmetel lükatakse kaitsetollide taaskehtestamine 15 kuu võrra edasi. See tähendab, et uuesti hakatakse arutama tollide teemat alles pärast USA järgmise aasta novembris peetavaid presidendivalimisi.

"Me ei taha [praegust süsteemi] pikendada liiga kauaks, sest see tasakaalutus kahjustab meid," ütles Dombrovskis.

Siiski ütlevad EL-i ametnikud, et nad mõistavad, et Biden ei soovi püsivalt kaitsetollidest loobuda, sest tal on vaja tagasivalimiseks suure terasetööstusega Ohio ja Pennsylvania osariikide valijate toetust.

Brüssel ja Washington jätkavad kõnelusi rahvusvahelise ühenduse loomiseks, mille liikmed toodaks niinimetatud rohelist terast ega kehtestaks üksteise vastu kaitsetolle, kuid samal ajal kehtestaks tolle muu maailma terase vastu.

Samas on plaani kokkuleppimine raskendatud, sest EL maksustab juba süsinikuheitmeid, samas kui USA seda ei tee. EL plaanib kehtestada süsinikumaksu importtoodetele juba 2026. aastal ning esialgu satuks selle maksu alla ka USA toodang.

Dombrovskis tunnistas, et USA-s on raske oodata edasiliikumist süsiniku maksustamise teemal enne valimisperioodi lõppu.

Samuti ütles komisjoni esindaja, et EL kaalub Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) kaudu USA tollide vastu hagiga jätkamist. Samas on organisatsiooni apellatsioonikohtu toimimine täielikult seiskunud, sest USA on takistanud uute kohtunike määramist Trumpi administratsiooni ajast saadik. Biden on jätkanud selle Trumpi poliitikaga.