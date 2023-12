Orbán seob Ukraina abi kogu Ungari EL-i toetuse vabastamisega

Orbán blokeeris reedel 50 miljardi euro suuruse EL-i abi Ukrainale, mis on osa ühenduse eelarvekavast.

"See on erakorraline olukord, sest teised riigid tahavad muuta seitsme aasta jooksvat eelarvet, millele ma panin eile veto," ütles Orbán reede hommikul usutluses Ungari riigiraadiole.

Enamik EL-i liidreid soovis, et tippkohtumine saadaks Ukrainale solidaarsussõnumi, kuid ühendus peab oma otsused vastu võtma ühehääleslt või vähemalt ei tohi ükski riik vastu hääletada.

Kriitikud süüdistavad Orbáni väljapressimises, et saada Brüsselilt kätte miljardid eurod, mis on vaidlustes Ungari õigusriigi olukorra üle külmutatud.

Kolmapäeval nõustus Euroopa Komisjon viimase hetke järeleandmisena vabastama sellest 10 miljardit.

Ungaril on aga saada veel 21 miljardit eurot, mille vastu oodatakse Budapestilt kindlaid reforme.

"Ma olen alati öelnud, et kui keegi tahab muuta eelarveseadust, ja seda tahetakse mitmel põhjusel, siis on see Ungari jaoks suurepärane võimalus teha selgeks, et ta peab saama, mida väärib. Mitte pool ega veerand, vaid kogu kupatuse," ütles Orbán.

"Me tahame, et meid koheldaks õiglaselt ja nüüd on hea võimalus seda tõestada," lisas ta.

EL-i liidritel läks korda veenda Orbáni mitte blokeerima Ukrainaga liitumiskõneluste alustamist.

"Otsustav argument oli, et Ungaril ei ole sellest midagi võita ega kaotada, kuna viimase sõna Ukraina liikmesuse kohta peavad ütlema rahvusparlamendid, kõik 27, Ungari oma nende hulgas," ütles ta.

"Ma ei tahtnud, et Ungari peaks võtma sellise halva otsuse oma südametunnistusele, nii et ma lahkusin ruumist."

Orbáni sõnul tuleb veel umbes 75 võimalust peatada Ukraina liitumisprotsess, ja ta kavatseb "tõmmata käsipidurit", enne kui ungarlastel tuleb hakata tagajärgede eest maksma.