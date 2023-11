Kaitseliidu uueks ülemaks saab Ilmar Tamm

Kindralmajor Tamm on praegu kaitseväe juhataja asetäitja ning on olnud Kaitseliidu peastaabi ülem aastatel 2013-18.

Tamm on lisaks juhtinud ka üksik-sidepataljoni, kaitsejõudude peastaabi sideosakonda, kaitsejõudude peastaabi side- ja infosüsteemide osakonda, NATO Küberkaitse koostöökeskust ja Balti Kaitsekolledžit.

Tamm ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Ühtegi ajal loodud maakaitset tuleb edasi arendada. "Järgmise nelja aasta jooksul tuleb igal ringkonnal edasi tegutseda. Mis minu jaoks on oluline, et needsamad reservväelased, kes esimest korda Ussisõnadel käisid, nad peavad saama rohkem vastutust ja väljaõpet, et nad ise suudaks juhtida, kui meil kriis on," rõhutas Kaitseliidu tulevane juht.

Kaitseliidu praegune ülem, kindralmajor Riho Ühtegi, tegi kaitseväe juhatajale avalduse enda reservi arvamiseks alates selle aasta 15. detsembrist.