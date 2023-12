Viimsi vald kehtestas pea kaheks aastaks ehitus- ja planeerimiskeelu

Viimsi vallavolikogu poolt vastu võetud otsusega peatatakse valla mandriosal asuvatel reservmaade juhtotstarbega aladel planeerimis- ja ehitustegevus kaheks aastaks. Kavandatav planeerimis- ja ehituskeeld rakendatakse reservmaadele, kuhu saaks ehitada väikeelamuid, tööstushooneid või ladusid, kergetööstust või äri- ja büroohooneid. Kokku on selliseid reservkatastriüksuseid vallas 130.

Vallavolikogu otsus tähendab planeerimis- ja ehituskeeldu kuni ajani, mil valla uus üldplaneering valmib, see peaks plaanide järgi juhtuma 2025. aasta septembris.

Keeldu ei rakendata katastriüksustele, mis jäävad Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu planeeringualale või mille detailplaneeringu koostamine on lõppjärgus ehk detailplaneering on vastu võetud.

Viimsi abivallavanema Alar Mik nimetas keelu kehtestamist oluliseks sammuks valla avaliku ruumi tasakaalukas ja läbimõeldud arengus.

"Viimsi valla üldplaneeringu koostamise protsess on aktiivselt käimas ja me teame, et see on kogukonnale äärmiselt oluline teema. See, et saame üldplaneeringut koostades võtta aja maha, panna paika valla ruumilise arengu põhimõtted ning arengusuunad ja need osapooltega kooskõlastada, on väga oluline," ütles Mik.

Abivallavanema sõnul kaasati maaomanikud protsessi ning informeeriti neid keelu rakendamise kavatsusest.

"Vallale laekunud tagasisides paluti mitmel juhul nii täiendavat infot kui ka selgitusi, milleks keelu rakendamine on vajalik. Laekunud tagasiside on põhjalikult läbi töötatud ning kõigile vastamist vajavatele pöördumistele ka vastatud. Mitmel juhul olid esitatud selgitused piisavad, osal juhtudel loobusime ise ehituskeelu rakendamisest lähtudes maaomaniku poolt edastatud informatsioonist. Mõistame, et mistahes piirangute rakendamine, olgu või ajutise iseloomuga, vajab väga põhjalikku selgitustööd ning puudutatud isikute kaasamist," rääkis Mik, kelle sõnul piirang ei laiene juba olemasolevate ehituslubade alusel toimuvale ehitusele.

Plaanitav keeld võimaldab erandina kehtestada detailplaneeringuid, mille eesmärgiks on üldplaneeringu juhtotstarbe muutmine üldkasutatavate hoonete maaks või millega antakse ehitusõigus avalikes huvides, näiteks ringmajanduse, veetootmise või muu sellega seotud ehitise püstitamiseks.

Erandina saab ehituslube väljastada ka ehitise püstitamiseks, projekteerimistingimuste väljastamiseks ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks, kui see on vajalik avalikes huvides ehitatava ehitise püstitamiseks või kasutuselevõtuks.

Viimsi vald on ka varem öelnud, et elanike arvu kasvu piiramiseks, mis tekitab probleeme muu hulgas veevarustusega, loobutakse uute detailplaneeringute algatamisest. Ka teised kuldse ringi vallad ümber Tallinna, näiteks Rae, on piiranud valla üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamist.

Lisaks võttis Viimsi vallavolikogu sel nädalal vastu otsuse Kelvingi ja Viimsi keskosa maastikukaitseala moodustamiseks. Uute kaitsealade lisandumisel on Viimsi kaitsealade osakaalult pindalast kolmandal kohal Eestis.