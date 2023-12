Putin: Venemaa ei ole huvitatud sõjast NATO-ga

Venemaa president Vladimir Putin kinnitas, et ei ole huvitatud sõjast NATO-ga ning nimetas "täielikuks jamaks" väiteid nagu võiks Vene relvajõud pärast Ukraina alistamist rünnata mõnda NATO riiki. Samas hoiatas Putin, et hiljuti NATO-sse astunud Soomel võib Venemaaga probleeme tekkida.

"Venemaal pole mingit põhjust ega huvi – ei geopoliitilist, majanduslikku ega sõjalist huvi sõdida NATO riikidega," teatas Putin telesaatele "Moskva. Kreml. Putin" antud intervjuus. ""Meile ei ole vastastikku mingeid territoriaalseid pretensioone, ega soovi nendega suhteid rikkuda," lisas Vene president.

Vastupidi - Putini kinnitusel on Venemaa huvitatud alliansi riikidega suhete arendamisest.

USA president Biden väitis hiljuti, et Venemaa võib rünnata mõnd NATO riiki, kui saavutab oma eesmärgid Ukrainas.

"See on täielik jama. Ma arvan, et president Joe Biden saab sellest aru. Need on lihtsalt sõnad, et õigustada tema ekslikku poliitikat Venemaa suunal," kommenteeris Putin pühapäeval avaldatud usutluses.

Venemaa juht leidis, et Ameerika Ühendriigid ei ole huvitatud Venemaa strateegilisest lüüasaamisest. "Ma ei arva, et see on USA enda rahvuslikes huvides," märkis Putin telekanali Rossija -1 saatejuhile Pavel Zarubinile antud intervjuus, mille katkeid Zarubin oma sotsiaalmeedia kontol pühapäeval avaldas.

Putini sõnul ei ole Venemaal NATO liikmesriikidega probleeme, neid luuakse kunstlikult, kuna alliansile pole vaja sellist konkurenti nagu Venemaa.

Soomel võib probleeme tekkida

Siiski hoiatas Putin äsja NATO-sse astunud Soomet, viidates Venemaa Leningradi sõjaväeringkonna moodustamisele.

"Nad võtsid ja tõmbasid Soome NATO-sse. Kas meil oli Soomega vaidlusi? Kõik vaidlused, sealhulgas territoriaalse iseloomuga vaidlused, lahendati ammu 20. sajandi keskel," ütles Putin intervjuus. "Probleeme ei olnud. Nüüd tuleb. Sest nüüd loome Leningradi sõjaväeringkonna ja koondame sinna teatud sõjaväeosad. Milleks neil seda vaja on, see on lihtsalt jama," lisas ta.

Vene president märkis, et Venemaal ja Soomel olid varem "kõige südamlikumad suhted".

"Jah, metsanduses oli probleeme riigisisese puidu töötlemise vajadusega. Noh, see on kõik. See on tegelikult jama ja tühiasi," ütles Putin.

Soome liitus NATOga 2023. aasta kevadel.