RMK läheb Elektrilevile appi liinikoridore puudest puhastama

Et Elektrilevi on tõsises hädas juba elektriliinidele langenud või lume raskuse tõttu kukkumisohus puudega, pöörduti abi saamiseks riigimetsa majandamise keskuse (RMK) poole, kes abikutse vastu võttis.

Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets teatas pühapäeval, et RMK läheb esmaspäevast Elektrilevile appi rikkeid kõrvaldama ja ennetavalt kõige suurema riskiga liine puudest puhastama.

Elektrilevil on praegu pidevalt väljas 45 brigaadi.



RMK juhatuse liige Erko Soolmann kinnitas ERR-ile, et Elektrilevi tõesti nende poole abi saamiseks pöördus, ja seda juba eelmisel teisipäeval. Esmaspäeval aga RMK veel appi ei jõua, sest see päev kulub töötajate ja alltöövõtjate koolitamisele.

"Esmaspäeva jooksul koolitab Elektrilevi kolmes RMK kontoris RMK töötajaid ja alltöövõtjaid. Koolitus on hädavajalik, sest enamik liinidest on tööde ajal pinge all. Alles pärast koolituste läbimist on RMK-l ja tema partneritel õigus liinikoridoris töödega alustada," ütles Soolmann.

Soolmanni sõnul tehti eelmisel nädalal selgeks kohad, kus on enim elektrikatkestusi olnud. "Pärast asukohtade ehk liinilõikude kaardistamist võttis RMK läinud nädala reedel töödeks vajalikud metsateatised, et saada keskkonnaametilt roheline tuli," ütles ta.

Appi läheb Elektrilevile umbes 150 RMK töötajat ja alltöövõtjat. Lisaks saadetakse abiks 25 harvesteri ja giljotiini. Abi on mõeldud esialgu aasta lõpuni.

Tööde eest tasub RMK töövõtjatele Elektrilevi, RMK töödelt midagi ise ei teeni, ütles Soolmann.

Lume raskuse all kas murdunud või murdumisohus puudega ollakse hädas mitmel pool Eestit, enim on need mõjutanud Kagu-Eestit, kus lume all liinile kaardunud puud halvasid elu täiesti Harglas ja Karulas.

Elektriliine ja nende alust maad, nii-öelda kaitsevööndit haldab ja teeb liinikoridori toimimiseks tarvilikke töid Elektrilevi. Seda nii riigile kuuluvatel maadel kui ka eramaadel.