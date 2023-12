Saksa põllumehed protestisid maksusoodustuste tühistamise vastu

Saksamaa valitsus leppis kokku meetmetes, millega lapitakse 17 miljardi suurust auku 2024. aasta eelarves. Talunike sõnul lähevad need meetmed põllumajandussektorile maksma ligi miljard eurot.

Esmaspäeval sõitis Berliini kesklinna 1700 traktorist koosnev kolonn, mis jõudis lõpuks Brandenburgi värava ette, vahendas Politico.

"Täna saatsime föderaalvalitsusele selge signaali. Võtke põllumajanduse maksutõusud tagasi. See poliitika peab lõppema, muidu tuleb vahetada valitsust," teatas Baden-Württembergi liidumaa põllumees Joachim Rukwied.

Saksamaa valitsus leppis eelarvekriisi lahendamises kokku alles eelmisel nädalal. Riigirahanduse põhiseadusega vastavusse viimiseks tuli kärpida jõuliselt kliimafondi. Valitsuses jätkuvad seetõttu kõnelused kulutuste kärpimise osas.

Põllumeeste protest lõi võimuliitu uue mõra. Roheliste parteisse kuuluv põllumajandusminister Cem Özdemir ei toeta maksusoodustuste kaotamist. Ka rahandusminister Christian Lindner on väljendanud plaanile vastuseisu. Esmaspäeval pidas Özdemir kõne ka põllumeestele.

"Ma leian, et me ei pea sellises ulatuses kärpeid tegema. Ma hoiatasin valitsust selle eest. Võitlen kabinetis selle eest, et see ei oleks sellises ulatuses," teatas Özdemir.