Xi: tugevad sidemed Venemaaga on strateegiline valik

Hiina juht Xi Jinping ütles kolmapäeval, et lähedaste suhete hoidmine Venemaaga on strateegiline valik ning kutsus Pekingis peetud kohtumisel Vene peaministri Mihhail Mišustiniga süvendama kahepoolset koostööd, vahendas Hiina riigimeedia.

Mišustin kiitis teisipäeval alanud kahepäevasel visiidil kohtumisel peaminister Li Qiangiga kahepoolseid suhteid Hiinaga, mis tema sõnul olevat kõigi aegade parimad.

Kahe riigi vahelised head suhted on pidanud vastu ka vaatamata Venemaa sõjalisele agressioonile Ukraina vastu, kuid toonud kaasa lääneriikide terava kriitika.

"Hiina-Vene suhete hoidmine ja arendamine on strateegiline valik, mille on teinud mõlemad pooled tuginedes kahe rahva alushuvidele," ütles Xi kolmapäeval Rahvaste Suures Hallis Mišustinile, vahendas Hiina riigitelevisioon CCTV.

Xi lisas, et kaks riiki peaksid pidevalt võimendama kõrgetasemeliste poliitiliste sidemete positiivset mõju ja süvendama koostööd nii majanduse, kaubanduse, energia, side ja muudes valdkondades.

Hiina ja Venemaa on viimastel aastatel laiendanud koostööd majanduses ja diplomaatias, eriti tihedaks on sidemed läinud pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, ehkki Peking väidab, et on konfliktis erapooletu.

Li ütles omakorda Mišustinile, et "president Xi Jinpingi ja president Putini strateegilisel juhtimisel toimivad Hiina-Vene suhted kõrgel tasemel".

Ta lisas, et Hiina ja Venemaa püüavad viia edasi "igikestvat sõprust ning süstida maailma rohkem stabiilsust ja positiivset energiat".